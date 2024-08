De nieuwe video van Sanja Marušić is een kleurrijke reis naar het absurde

Sanja Marušić is geen onbekende in de kunst- of videowereld. Naast haar fotografeerwerk, heeft Sanja inmiddels een handjevol videoclips geproduceerd – maar nooit eerder bracht ze een video gewijd aan haar eigen vrije werk uit. In haar kakelverse video Moonflight, die ze vandaag uitbrengt, borduurt de kunstenaar voort op de vervreemdende visioenen die haar werk kenmerken. Vooral veel eenzame landschappen, grafische vormen en surreële kleuren dus. Maar dan nu op bewegend beeld. En dat is een regelrecht feestje voor je pupillen.

“Ik wilde een visueel abstracte, vervreemdende video maken waarin ik alles zelf doe – waaronder het dansen en het bedenken en maken van de kostuums,” vertelt Sanja aan Creators. “Hierbij probeerde ik zo min mogelijk naar een realistische werkelijkheid te verwijzen. Ik ben geen danser, designer of kostuummaker, dus ik wist niet hoe het zou uitpakken, en of het wel zou werken. Maar ik denk ook dat mijn onbevangenheid en intuïtieve werkwijze het iets eigens geeft.”

Sanja liet zich inspireren door het avant-gardistische Triadische ballet van Oskar Schlemmer, die in de jaren twintig van de vorige eeuw dansers in absurde poppenpakken hees. Hij liet ze, tot zover de pakken het toelieten, dansen voor een achtergrond van pastelgeel en millennial pink – als een ware avant-gardist had hij die kleur natuurlijk allang gespot. Voor Moonflight stapte Sanja zelf ook in dit soort onmogelijke kostuums waarmee ze als een paradijsvogel afsteekt tegen de desolate landschappen waarin ze danst.

Omdat Sanja zelf de hoofdrol in haar video speelt, moest ze de regie uit handen geven aan haar vriend, die altijd met haar meereist. “Ik raak soms wel gefrustreerd, omdat ik het dan zelf wil doen,” zegt ze. “Door zoveel jaar zelf te fotograferen, weet ik goed wat wel en niet werkt. Maar samenwerken met mijn vriend zorgt ervoor dat ik dingen vanuit zijn oogpunt kan bekijken, en daardoor kritischer word.”

Tijdens haar recente expo in de Melkweg konden bezoekers al een stiekeme glimp opvangen van een aantal foto’s, die tot leven worden gewekt in deze video. “Met Moonflight wil ik de kijker niet alleen een paar minuten een surrealistische wereld laten ervaren, maar ook laten zien dat je iets niet (goed) hoeft te kunnen; alleen al door het te doen kun je al heel ver komen. Dat gezegd hebbende, heb ik inmiddels wel de vraag gekregen of ik speciaal voor de video danslessen heb genomen,” lacht ze.

Bekijk meer van Sanjas werk op haar website . Haar net uitgebrachte fotoboek, Sanja Marušić – ‘Collected Works’, kun je hier bestellen.