De nieuwe video van Sevn, Boef en Lil’ Kleine is roekeloos machtsvertoon

Het is nog maar een paar nachtjes slapen voordat Sevn Alias zijn Picasso-album uitbrengt. Alles wat hij tot nu toe heeft laten horen rondom deze release is ronduit indrukwekkend – m’n kop zit in een chronische frons door hoe hard Nachtmerrie is. Toch hangt er ook een soort mysterieuze vibe omheen. Dit is namelijk zijn laatste album bij Rotterdam Airlines, en niemand weet wat zijn vervolgstappen gaan zijn, maar als ik een suggestie mag doen: Sevn, vorm alsjeblieft een soort supergroep met Boef en Lil’ Kleine – een 2018-versie van Great Minds, op steroïden.

Het nummer dat ze nu samen hebben gekookt is namelijk een vorm van machtsvertoon die niet vaak in Nederland is vertoond, en geeft maar weer eens subtiel aan hoe in touch Sevn is met vergeten parels uit de Nederlandse cultuur als Youssouf Hersi – toch bijna 250 wedstrijden in de Eredivisie. Uiteraard hoort hier een video bij die past bij dit niveau met een Bentley en de onmisbare rodeostier.



Kijk het hierboven.