De nieuwe video van The Glücks is prettig gestoord en best wel punk

​Als je van FIDLAR, Bass Drum of Death en Ty Segall houdt, wordt het hoog tijd dat je The Glücks leert kennen. Dit duo, bestaande uit Tina en Alek, maakt sinds 2012 heerlijke en harde garagepunk. Ze hebben net een nieuwe clip uit voor het liedje CuCuCuCool, en die kun je hier bekijken.

De clip voelt aan als een kijkje in het brein van een psychopaat, en volgt iemand met een vreemd masker die graag in het bos rondloopt. De clip is rauw, snel en punk, wat goed past bij de lo-fi gitaarklanken en de zang van Tina. De track gaat over cool zijn, iets wat we allemaal wel willen. Wat er precies cool is aan iemand die graag in het bos rondhangt, wordt niet direct duidelijk.

Videos by VICE

Onder de video vind je ook de tourdata van The Glücks, wat handig is als je ze een keer wil zien optreden.

​​

30 september – Junkyard:Release 7″ The Glücks & Black Tarantula/Mind Rays – V11, Rotterdam

8 oktober – Manifesto Hoorn – Hoorn

22 oktober – Junkyard Express,The Glucks and JC Thomaz, De Spieghel Groningen

29 oktober – Paard van Troje “Paardcafe” w/ Medicine Jet

12 november – Bibelot Poppodium, Popcentrale, Dordrecht

1 december – Sugarfactory, Amsterdam