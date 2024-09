De nieuwe video van Zeal & Ardor is griezelig goed

Zeal & Ardor, het project van Zwitser Manuel Gagneux, was een van de grote verrassingen van 2016. Op zijn dit jaar uitgebrachte debuutalbum Devil is Fine komen elementen uit de prison blues, voodoo en pikdonkere metal bij elkaar wat voor een uniek geluid zorgt dat ook nog eens superhard is.

Er is een video uit voor de titeltrack. De door Samuel Morris geregisseerde clip speelt zich af in een boomrijke omgeving onder een paarsgroene hemel en bouwt voort op de muziek waar het album op is geïnspireerd: muziek ten tijde van de slavernij. Je ziet een jonge man vastgeketend tussen twee bomen starend in een vogelbad waar engelachtige figuren veranderen in demonen. Bekijk de video hieronder en ga hem zien op Roadburn 2017.