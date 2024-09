De nieuwe VR-arcade in Parijs is als de opiumhollen en speakeasy’s van vroeger

Een van mijn favoriete schrijvers, M. John Harrison, noemde ze ’twinks’. Verslaafden die grote hoeveelheden geld neertellen om de werkelijkheid, de schulden en het ongeluk in te ruilen voor een virtuele wereld. Zoek eens de prominente verslaafde Ed Chianese op, en je zal zien dat zijn leven veel overeenkomsten kent met de drugs- of alcoholverslaafden van vroeger en nu.

Het idee bedrijven te betalen voor een VR-ervaring is een veelvoorkomende troop in sciencefiction romans – verhalen die vaak vooral dystopisch lijken. Het laatste verhaal dat ik las was Ready Player One van Ernest Cline. Het verhaal is herkenbaar opgebouwd: VR als escapisme, VR als genotsmiddel, VR als broodnodige voorwaarde om te overleven en VR die je meer kost dan je lief is.

Het idee is een beetje moe en niet erg origineel, maar toch lijkt er potentieel een massale markt voor te bestaan. Vorige week werd in Frankrijk de grootste VR-gelegenheden van Europa aangekondigd. Voor 20 euro kan je bij mk2’s VR experience veertig minuten lang alle beschikbare VR-spellen spelen.

Op het menu staat The Climb van Cryteck enEagle Flight van Ubisoft. Verder is er Star Wars Rogue One: X-Wing VR mission en een VR-versie van Assassin’s Creed. Het is eigenlijk vrij logisch: de Oculus Rift en HTC Vive kosten tussen de 700 en 1200 euro, zonder systeem. Het is dus veel voordeliger om langs een arcadehal te gaan.

Beeld: Mk2 VR

Dat is ook veel gezelliger, trouwens, want VR is op dit moment nog een erg eenzame ervaring. Multiplayer bestaat wel, maar je bent afgesloten van alle herkenningspunten van het normale leven en dat geeft het een beetje een hermetisch gevoel. In de VR-arcade in Parijs kan je daarom ook even een pilsje gaan drinken met de andere gamers bij de rooftop bar. “Voor iedereen die opzoek is naar een nieuwe ervaring, wil genieten van de nieuwste VR-tech en mee wil doen aan de laatste revolutie in entertainment of gewoon een drankje wil doen in een gezellige omgeving, is mk2 VR de plek om te zijn.”

Dat is nog eens cultuur. Net als de bordelen, casino’s, drugshollen en speakeasies van de wereld, lijken de VR-arcades het laatste ontginningsterrein te worden voor de next-level ervaringen waar koelbloedige voorlopers al eeuwen lang opzoek gaan voor hun kicks.