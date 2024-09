De nieuwste korte film van de maker van District 9 en Chappie

Tegen buitenaardse wezens staat de mensheid al gauw één nul achter. In de nieuwste korte film van Neill Blomkamp — het Zuid-Afrikaanse wonderkind achter films als District 9 en Chappie — zie je hoe de mensheid kansloos wordt uitgespeeld. Reptielachtige aliens die de Klum worden genoemd, verpletteren ons zonder enige moeite. De mensheid wordt uitgemoord en voor een deel als slaaf ingezet. In de korte film, Rakka, ligt de enige hoop op een toekomst in handen van Sigourney Weaver, die een groepje rebellen leidt.



Het is de debuutfilm van de door Blomkamp gestarte filmstudio Oats Studios, waarmee hij vooral experimentele korte films wil maken. Op die manier kan hij creatief blijven en nieuwe dingen maken, terwijl er in de filmindustrie maar eindeloos vervolgreeksen gemaakt worden. Rakka is ook geen typische korte film. Je kijkt twintig minuten naar fragmenten van een dystopische samenleving. Het ene moment zie je aliens die de mensheid aanvallen en onderdrukken, terwijl andere scènes het verzet van de rebellen laten zien.

Blomkamp heeft de smaak van korte films inmiddels flink te pakken en is voorlopig niet van plan terug te keren naar langere en grotere producties. “Ik had Rakka ook in Hollywood kunnen produceren,” vertelt hij aan The Verge . “Maar dat wilde ik juist niet.”

De film kun je kopen via Steam of gratis bekijken via YouTube. Het idee is dat als mensen het verhaal interessant genoeg vinden, er een lange film van gemaakt kan worden. “Het is dus afwachten of het publiek ons zal steunen. Zo ja, kunnen we meer van dit soort verhalen gaan vertellen,” vertelt hij.

Bekijk de volledige film Rakka hieronder:

Om Oats Studios te steunen kun je Rakka ook via Steam aanschaffen.