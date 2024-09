De nieuwste performance van Lisette Ros is een middelvinger naar de hedendaagse vlogcultuur

Terwijl ik de binnendruppelende bezoekers observeer, klinkt er een licht hese stem door de zaal. “Oké, ik ben nog even mijn laatste zenuwplas aan het doen terwijl de mensen arriveren.” Het is kunstenaar Lisette Ros met haar nieuwste audioperformance INTERVENING AUDIO SPACE: my Self, the Other, tijdens het evenement Offscreen van The View Concepts. Hierin bevraagt ze de lege vlogcultuur, de banaliteit van alledaagse conventies en het verliezen van de eigen autonome stem door social media. Een sociaal experiment waarbij het publiek niet alleen meeluistert, maar zonder het te weten ook aan meedoet.

Voor haar eerdere performances uit de reeks INTERVENING SPACE, een researchserie waarin Lisette de notie van identiteit onderzoekt, bracht ze onder andere acht uur lang door op een stoel, filmde ze haar tweeëneenhalf uur durende proces van in slaap vallen en lag ze vijf uur lang naakt op de grond als een glimmende foetus. Spartaanse scenario’s dus.



Videos by VICE

Tijdens haar nieuwste live-performance staat dit keer niet haar uitgesproken uiterlijk op de voorgrond, maar haar stem, waarmee ze de zaal onzichtbaar, als een soort alziend oog, voorziet van commentaar. Ik belde Lisette om te praten over Nederlandse vloggers, haar controledwang en natuurlijk het idee achter haar onbewerkte audiologboek. We hebben uiteraard geen beelden van de gesproken uitvoering (want ja, audio hè) – maar dat is nou net het punt, volgens Lisette.

Lees verder op Creators.