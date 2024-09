De Nintendo Switch is voor gewone mensen, niet voor gamers

Daar is hij dan: de Switch. De nieuwste console van Nintendo is eindelijk uit. Het internet wordt al overspoeld met gedetailleerde en uitgebreide reviews, dus in plaats van er nog een te schrijven, geeft Motherboard het apparaat aan de minst gamende collega: hoofdredacteur Derek Mead.

Wat misschien nog wel zorgelijker is, is dat Derek meteen ongelofelijk enthousiast was over de Switch zodra hij werd aangekondigd. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling als onbevooroordeelde recensent. Het wordt nog erger, want in plaats van het schrijven van een goed review, besloot Derek via e-mail te sparren met de grootste hater van het apparaat bij Motherboard: Emanuel Maiberg – en hun online gesprek te publiceren.

Van: Derek Mead

Naar: Emanuel Maiberg

23 februari 2017 om 12:09

Beste Emanuel,

De Switch bestaat nu drie dagen en ik ben nog steeds bezeten door het apparaat. De Switch zorgt ervoor dat gamen naadloos in mijn leven past. Ik kan simpelweg de console uit de TV te rukken wanneer ik de bank zat ben en op precies hetzelfde punt waar ik gebleven was verder spelen in mijn bed. Ik weet dat het misschien een beetje onbenullig klinkt, ik weet zeker dat niemand het snapt totdat ze het geprobeerd hebben. Misschien moet Nintendo deze dingen voor een paar dagen verhuren? Het helpt ook dat de nieuwe Zelda een fantastisch game is en misschien heeft de Switch hierbij enorme tekortkomingen in vergelijking met anderen, maar op dit moment is dit mijn enige game.

Ik wil ook helemaal geen review schrijven over de console, want dan eindig je toch maar met een opsomming van de technische specificaties. Ik zeg het maar meteen: de specificaties doen er totaal niet toe bij de ervaring van de Switch. Het is duidelijk dat Nintendo het apparaat heeft ontworpen met het oog op de game-ervaring en daarna pas de juiste hardware heeft ontwikkeld. De batterij gaat maar een paar uur mee, de controllers voelen goedkoop aan en het losse scherm is inderdaad maar 720p (!), maar als je zo denkt, wil natuurlijk niemand dit ding proberen.



Beeld door Nintendo



Mijn eerste indruk is dat het ding meer een gewoon console is dan een mobile device. Het doet me denken aan de dochter van vrienden, die vooral opgevoed is met een iPad als afleidingsapparaat en minder met een TV. De Switch is zeker geen concurrent van de tablets, maar als je bedenkt dat een kind als een gek door het huis rent terwijl ze Frozen kijkt en papa ontbijt maakt, biedt een draadloze console veel mogelijkheden. Alhoewel ik me afvraag of iemand ooit geld zal besteden aan het apparaat. Om een of andere reden krijgt Nintendo het gewoon niet voor elkaar om een goeie marketingtactiek te ontwikkelen voor dit systeem.



Maar wat ik dus wil voorstellen is dat we onze mening bespreken een ouderwetse e-mailcorrespondentie, in plaats van een saaie review te schrijven. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, omdat je veel meer thuis bent in de gaming-industry dan ik. Ik heb in ieder geval niks van de instructies gelezen die Nintendo meestuurde en heb geen idee waartoe de Switch in staat is. Ik ben gewoon drie dagen geleden gestart met spelen en ik kan niet meer stoppen.

Een laatst opzetje: als je wil weten waar de Switch goed voor is, probeer je dan voor te stellen dat je naar je moeder gaat en je gezellig je Xbox One meeneemt. Dan lijk je echt een totale eikel. De Switch is ook weer niet zo handig als een Game Boy, maar het is wel heel chill als je ergens in een hotelkamer vastzit.

Van: Emanuel Maiberg

Naar: Derek Mead

27 february 2017 om 16:04

Beste console-noob,

Je slaat de spijker op z’n kop: de Switch is echt een beter apparaat dan Nintendo op het eerste gezicht laat geloven. Ik ben er wel enigszins van onder de indruk hoe weinig aandacht Nintendo heeft besteed aan het apparaat in aanloop naar de release. Zeker als je bedenkt dat de marketing van de Wii U zo slecht was dat mensen dacht dat het gewoon reclame was voor de Wii.

Ik vond de eerste patentaanvragen al cool, die verklapten hoe het apparaat zou worden: een vaste console voor thuis met een draagbaar gedeelte, oftewel een Super Nintendo die kan veranderen in een Game Boy Advance. In tegenstelling tot Xbox en Playstation, die altijd ook een multimedia optie in hun console bouwen, hebben de apparaten van Nintendo altijd maar één doel gehad: het spelen van Nintendo games.

Eerder moest je een Nintendo 3DS en een Wii U kopen om van alle geniale games van Nintendo gebruik te maken. Nu hoef je alleen nog maar één apparaat van ongeveer 285 euro te kopen waarop je al hun games kan spelen.

Een succesvolle formule, lijkt me. Het probleem is alleen dat de Switch ook een beetje verwarrend is: het heeft Joy-Con controllers, polsbandjes en een wat meer traditionele besturing. Daarnaast kan de controller ook in tweeën worden gedeeld in twee hele vervelende controllers die maar met sommige spellen werken. Wist je dat je een van de controllers naar je mond kan laten wijzen en hij dan kan meten hoe snel je je mond open en dicht kan doen? Wist je trouwens dat ‘ie ‘HD rumble’ heeft, waarmee je bijvoorbeeld het gevoel van een aantal ijsblokjes in een glas zou kunnen nabootsen?



Een andere plek waar de Switch gebruikt kan worden. Foto door Derek Mead, Motherboard.

Waarschijnlijk wist je het niet, want je bent te druk met spelen van de nieuwste en de beste Zelda: Breath of the WIld op de WC, precies waar het apparaat voor gemaakt is. Nintendo heeft zelfs een reclamespotje gemaakt over deze mogelijkheid. Als ik een reclame-goeroe was, zou ik ook al mijn budget daarin steken. Alle andere functies zijn er om de prijs te verbloemen.

Ik ben het 100% met je eens over de specificaties. Dat is zeker niet de reden waarom ik een Switch zou kopen (daarvoor heb ik al een gigantische PC). Maar stel je voor, je speelt Zelda uit en het duurt nog een half jaar voordat de volgende interessante Nintendo game uitkomt. Laat we zeggen dat die koter van je vrienden maar drie leuke spellen per jaar krijgt. Zou ze teruggaan naar Minecraft en zou de Switch stof gaan vangen? Waarschijnlijk is dit namelijk het aantal spellen dat je kan krijgen. Voor mij is het prima, want ik ben een oude verbitterde man die toch geen tijd heeft om te gamen (ik heb misschien maar drie of vier spellen gespeeld op mijn PS4).

Heeft het zin om een apparaat van 285 euro te kopen waar je uiteindelijk maar 3-9 spellen op kan spelen?

Van: Derek Mead

Naar: Emanuel Maiberg

27 februari 2017 om 18:07





Je punten zijn goed, maar ik vind het maar niks dat je me huiswerk opgeeft met deze vragen, dus ik ga het ergens anders over hebben.

Mijn lievelingsgedeelte in een game is het moment waarop je gaat verkennen en de kaart weergeeft wat er is voor zo ver je om je heen kunt kijken. Dit is normaal gesproken een kleine straal om je huidige locatie. De mogelijkheid om de kaart van Zelda op deze manier te openen, was echt geweldig. Maar het werkt niet op die manier! En omdat ik niet oplette toen het spelletje dit uitlegde, heb ik de eerste vijftien uur verspild met in het donker rondlopen.

Natuurlijk kwam ik er op donderdagavond achter dat je die stomme torens moest beklimmen om de kaart te downloaden. Ik heb me daar een paar uur me vermaakt, wat HEEL GOED voelde en tegelijkertijd heel irritant omdat ik een deel opnieuw moest ontdekken. Maar dat is oke.



Beeld door Nintendo/Derek Mead

Nog even over die verrekijker: wanneer je inzoomt terwijl je Zelda speelt – om bijvoorbeeld de verrekijker te gebruiken of een pijl wil richten – kun je dit met de joystick op de controller doen EN door je controller te bewegen met behulp van de bewegingssensor. Het is echt super vet.

Maar die bewegingscontrole is niet bepaald een sales feature. Het is logisch dat het bestaat – ook al snapte ik eerst niet wat er aan de hand was – maar het is niet iets waarmee je je console verkoopt. Dit vat wel zo’n beetje de ervaring van de Switch samen: het apparaat is super makkelijk in gebruik, maar het is niet makkelijk om het in een reclamespotje te stoppen.

Ik nam de Switch mee tijdens een weekendje weg en het was echt fantastisch om gewoon in de auto te kunnen gamen. De Switch krijgt ook goede reviews van al mijn domme vrienden die er op allerlei verschillende plekken mee hebben gespeeld, dus dat is goed nieuws. De flexibiliteit van het apparaat is zeker een pre en het is echt top om maar één Nintendo-apparaat te hoeven hebben in plaats van twee.

Jouw vraag is misschien wel het belangrijkste. Ik zou een Switch kopen als ik ongeveer twee Zelda-achtige spellen per jaar zou kunnen kopen. Als ik geen zin heb om TV te kijken, wil ik graag iets anders doen en dit past er perfect bij, zeker omdat ik veel onderweg ben. Maar als Nintendo maar drie goede spellen per jaar uitbrengt, dan is dit gedoemd te mislukken.

Ik heb nog niks in de media gelezen over deze console, maar wat denkt de industrie? En ga je er dieper in duiken nu ik je dit allemaal verteld heb?

Van: Emanuel Maiberg

Naar: Derek Mead

28 februari 2017 om 10:12

Ik heb de laatste jaren nogal weinig gegamed omdat 97 procent van de games over in torens klimmen en delen van de kaart verzamelen gaat.

Hoe de industrie zal reageren op de Switch is lastig te zeggen. Er zullen grote en uitgebreide beoordelingen komen die de lezers een exact idee geven over hoe de Switch werkt als een stuk hardware. Ook zal het advies of het de 285 euro waard is niet ontbreken. Ik zou ze wel lezen, omdat ik een nerd ben, maar in weinig reviews zal mijn mening terug komen dat de Switch eigenlijk extreem goed is.

Waarom? Nou, zoals je al zei: nadat ik de luxe had om met de Switch te spelen in m’n eigen huis, ontdekte de goede features en dat ze goed werken.

Het klinkt misschien een beetje gek, maar als je een tijd niet gegamed hebt, zijn de Xbox One en de PS4 moeilijk om te gebruiken. De kans dat je naar de winkel gaat, een spel uitkiest en meteen kan gaan spelen is klein. Er zijn altijd systeemupdates en er zitten zoveel functies op – die ik niet gebruik – dat het apparaat echt langzaam is.

Het systeemproces van de Switch is heel simpel. Het apparaat start binnen twee seconden op.

Hier heb je een lifehack: leg de Switch naast je bed in plaats van je telefoon. Eigenlijk zou je een boek moeten lezen, maar we weten allebei dat dat niet gaat gebeuren. Je kan beter een potje Zelda spelen dan Trump’s tweets lezen. Het is zo makkelijk en leuk. Het enige wat ik hoef te doen is op een knopje drukken en bam, daar is Zelda. Precies waar ik was gebleven. Hetzelfde geldt voor de ochtend: beter wakker worden met Zelda dan met twitter.

Je zou technisch vergelijkbare games kunnen spelen op je iPhone, maar de spellen zijn minder goed en eigenlijk ook gewoon verschrikkelijk. De 3DS biedt de mogelijkheid, maar is niet van dezelfde kwaliteit. Eigenlijk kan ik geen andere console bedenken die zo goed in mijn leven past. Bank, trein, vliegtuig of in bed: de Switch is er altijd voor me en het is fantastisch.

Xbox, PlayStation en PC bieden dat alledrie niet. Ik gebruik deze nog steeds omdat ik een persoon ben die kan genieten van een boerderij-simulator van 300 euro, maar Nintendo probeert een breder publiek aan te spreken dat zich gewoon wil vermaken – in plaats van een subcultuur met CPU’s die watergekoeld moeten worden.

Van: Derek Mead

Naar: Emanuel Maiberg

28 februari 2017 om 11:40

Dit is zeker de eerste keer dat we het ergens over eens zijn, wat best wel eng is. Toen ik thuis Doom of Forza zat de spelen op de Xbox One was ik steeds keer bang dat ‘ie moest updaten of het duurde super lang voordat de game eindelijk geladen was. Het duurde ongeveer zeven minuten voordat je Doom kon gaan spelen – maar het voelt als een eeuwigheid – iets wat me nooit aanstond. Een console die altijd klaar is om te spelen is echt fantastisch.

Dat gezegd hebbende zijn we eigenlijk heel positief geweest over de Switch. Ik denk dat het nu tijd is om de slechte dingen te benoemen. Laten we beginnen met de controllers: ik heb super grote handen en deze controllers voelen heel klein. Ik ben ook bang dat ik dat ik ze van het scherm afbreek. Daarnaast is het apparaat vrij klein en zorgt voor kramp in mijn handen. Het ideale scenario laat ik liever de controllers aan het scherm en gebruik ik grotere controllers, maar als je die ook nog aan moet schaffen dan wordt het apparaat meteen duurder.



Beeld door Nintendo

We hebben het ook al over de draagbaarheid van dit ding gehad, wat ‘ie zeker ook is, maar het is geen mobiel apparaat. Het is te groot om in de metro te voorschijn te halen en de batterij gaat maar 3 tot 4 uur mee als je Zelda speelt. Ik zie het mezelf wel gebruiken in een vliegtuig, maar het is voor mij meer een draagbare console dan een mobiel apparaat.

Ik ben ook heel benieuwd hoeveel goede games er daadwerkelijk worden uitgebracht. Zelda is zo’n goed en mooi spel, dat je het eigenlijk overal wil en kan spelen, dus het past perfect bij de Switch. Maar RPG’s terzijde, lijkt het erop dat Nintendo in de problemen zal komen. De eerder genoemde, spellen zoals Doom en Forza, zie ik nog niet gespeeld worden op de Switch. Hier zijn namelijk de graphics en precisie van de controllers heel belangrijk. Zou dit apparaat overleven met alleen klassieke Nintendo games? Ik betwijfel het, maar wie weet bewijzen ze het tegendeel.

Van: Emanuel Maiberg

Naar: Derek Mead

28 februari 2017 om 06:06

Kijk, gast, je hebt helemaal gelijk. De verwachtingen voor dit ding zijn nog grimmiger als je het nog beter gaat bekijken. Maar nu ga je het stiekem toch over de specificaties hebben. De hardware is niet sterk genoeg. Er zullen niet genoeg spellen zijn. De controllers zuigen. Het is allemaal waar.

Ik wil me gewoon goed voelen, oke? En Zelda op mijn nachtkastje zorgt daarvoor.

Kan het compleet mis gaan? Jazeker. Dat denken ook alle investeerders, maar de Switch is een apparaat gemaakt voor gewone mensen, niet voor gamers.