De Noisey gids voor de nieuwe koptelefoonaansluitingloze iPhone 7

Photos van Apple

Apple heeft gisteren een nieuwe innovatie onthuld: een telefoon zonder ingang voor je oortjes of koptelefoon. In plaats van dat ouderwetste systeem met een saaie 3.5mm jack die al je koptelefoons en oortjes ook gebruiken, heeft de nieuwe iPhone Apples eigen gepatenteerde systeem: de Lightning port. Je hebt een extra opzetstukje nodig om gewone oortjes aan te sluiten via de Lightning port of je kan bluetooth gebruiken, waarmee je ook de nieuwe Airpod oortjes mee kunt gebruiken. Die zijn zo gemaakt dat je ze extra snel kwijtraken.

Videos by VICE

Waarom doet Apple dit? Phill Schiller, de marketingbaas van Apple zegt het zo: “Lef. Het lef om door te gaan en iets te doen wat beter is voor ons allemaal.”

Je moet de durf van Apple toch waarderen. Maar wat betekent het voor ons consumenten? Nou, vooral dat je naar muziek gaat luisteren op een manier zoals je nog nooit eerder hebt gedaan. Maak je klaar voor de toekomst en check de nieuwe opties die we krijgen omdat Apple schijt heeft aan de 3.5mm plug.

– Met de nieuwe iPhone 7 kun je supersnel je vrienden appen om aan hen te vragen of ze muziek voor je kunnen afspelen vanaf hun telefoons.

– Het internet. Met je nieuwe telefoon kan je online gaan en lezen over muziek in plaats van ernaar te luisteren. Als je een review van je favoriete album kan lezen, waarom zou je dan nog er naar luisteren.

– Geloof het of niet, maar de iPhone 7 heeft ook speakers. Je kan dus je medepassagiers in de bus trakteren op jouw favoriete liedjes.

– Er zijn ziek veel apps en vast ook wel een paar muziekapps.

– Met de twee camera’s kun je foto’s maken van al je favoriete albumhoezen. Je hebt vast weleens de credits van (What’s the Story) Morning Glory van Oasis gelezen, maar heb je ze al eens in twaalf geweldige megapixels gezien? Dacht het niet.

– Siri kan je ook met van alles helpen. Vraag bijvoorbeeld: “Siri, waar woont Marco Borsato eigenlijk?” Dat weet Siri niet, maar als ze het wist, zou je naar hem toe kunnen gaan en vragen hoe het met hem gaat.

– Het is een speaker waar je ook mee kunt bellen.

– Het is een camera waar je naar kunt luisteren als je hem dicht bij je oor houdt.

– Het is een iPod Shuffle die je kunt gebruiken om naar je muziek te kijken.

– iTunes

– Kijk naar je favoriete artiesten op je telefoon door ze op Facebook, Instagram, Twitter of Snapchat te volgen.

– Als je klaar bent met al die muziek, gooi je de iPhone 7 gewoon in een rivier. Hij is waterdicht, dus je kan hem gewoon weer ophalen als je wil.