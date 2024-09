De nostalgische aantrekkingskracht van het Aftrekken-Met-Broek-Aan

Onlangs had ik het in een column over het fenomeen aftrekken-met-broek-aan (in het Engels ook wel afgekort als OTPHJ, de over the pants hand job), en in een van de vele mails van willekeurige mannen die ik daarna kreeg stond: “Leuk dat je in je laatste column OTPHJ noemde, da’s een favoriet van me [knipoog].” Ik ging ervan uit dat het een grapje was. Wie houdt er nou van zo’n onbevredigend seksding? Het zou überhaupt niet eens een seksuele daad mogen heten. Aftrekken is sowieso iets wat thuishoort in de categorie ‘ongemakkelijke seks tussen tieners’, maar toch heeft de OTPHJ op de een of andere manier een speciaal plekje in ons hart veroverd – ook al doen de meeste van ons er al sinds de middelbare school niet meer aan.

Een vriend vertelde me dat zijn eerste en laatste OTPHJ plaatsvond toen hij tijdens een date Scary Movie 3 aan het kijken was. Hij zat in de brugklas en het was zijn eerste seksuele ervaring ooit. Hij herinnert het zich dus nog goed. “Het was heel klungelig, wat te verwachten viel,” zei hij. “Ik droeg vast iets heel stoms, een cargobroek of iets dergelijks, waardoor ze niet echt iets voor elkaar kon krijgen. Ze gebruikte ook haar linkerhand terwijl ze rechtshandig was. Ik heb haar wel de wederdienst bewezen.”

Een andere man vertelde me dat hij en zijn vriendin aan deze veilige seksuele daad deden zodat ze niet elkaars intieme lichaamsdelen aan hoefden te raken. “Mijn vriendin en ik wilden elkaar wel aanraken, maar we waren er nog niet klaar voor om om aan elkaars geslachtsdelen te zitten,” zei hij.

In het kader van vroege seksuele ervaringen kan aftrekken-met-broek-aan een logische stap zijn na het zoenen. Voor tieners die nog niet helemaal klaar zijn voor seks – of dat nou komt omdat ze bang zijn er geen bal van te kunnen of omdat ze bang zijn voor hun ouders, klasgenootjes of de Paus – kan het een veilige, morele optie zijn om aan iemands kruis te kunnen friemelen zonder ‘het’ daadwerkelijk aan te hoeven raken. “Ik kijk erop terug met een warm gevoel, zoals ik op alle tienerseksdingen terugkijk met een warm gevoel,” voegde mijn vriend eraan toe. Ik vroeg hem of hij dacht ooit nog een OTPHJ mee te zullen maken, en hij dacht van niet. “Maar er is soms wel wat met-de-broek-aan-actie tijdens het voorspel.”

En het is inderdaad zo dat de meeste mensen met een penis die ik heb gesproken wel van een goeie sessie over-het-kruis-gewreven-worden houden, als onderdeel van het voorspel. Want ja, over de piemel gewreven worden is over de piemel gewreven worden.

Voor sommige mensen zijn OTPHJ’s sexy – het is iets wat je in een publieke ruimte kan doen, zoals achterin de bus of in een restaurant. Maar zoals gezegd verliest het na je tienerjaren toch wat aantrekkingskracht. “De belangrijkste reden waarom mensen het doen is denk ik toch vanwege het feit dat je op een relatief stiekeme manier iets geils kunt doen in het openbaar,” vertelde een man me. Hij vertelde ook dat OTPHJ een belangrijk onderdeel vormden van zijn eerste seksuele ontmoetingen met mannen, meestal in auto’s. “Maar nu zou ik wel teleurgesteld zijn als iemand mij na een date enkel een droge wrijfbeurt zou geven.”

De gesprekken die ik met mensen had over ‘droge wrijfbeurten’ eindigden uiteindelijk allemaal met dezelfde vraag: “Is aftrekken sowieso wel de moeite waard?”

Veel heterovrouwen – waaronder ikzelf – hebben geen grote behoefte om iets te doen wat de ander al een eeuwigheid uitstekend zelf kan. Maar het is complex – ik waardeer het als een man zijn handen op mij gebruikt, ook al doe ik dat al decennia lang prima zelf. Maar ik hou er niet van dat al die heimelijke, publieke seksuele daden volledig om de man als de ontvanger van genot draaien. Is het een algemeen gegeven dat mannen altijd seks willen, terwijl vrouwen eerst getrakteerd moeten worden op een etentje ofzo? Daar ben ik dus niet zo van (ik heb altijd wel zin!). Veel vrouwen die ik sprak vonden aftrekken sowieso maar ingewikkeld – en dat komt niet doordat er bijna nooit een wederdienst tegenover staat.

“Ik vind dat aftrekken sowieso uit de slaapkamer verbannen zou moeten worden. Alleen op afgelegen openbare plekken, stiekem, kan het wel leuk zijn” zei een vrouw tegen me. “Maar niemand kan beter aftrekken dan de eigenaar van de piemel zelf, dus het heeft geen zin om het te doen als je samen thuis in bed ligt.”

Een andere vrouw zei: “Aftrekken moet verboden worden.” Ze zei dat ze veel liever jongens pijpt, omdat ze daar tenminste zeker van weet dat ze het goed kan.

Een queervrouw die ik sprak zei dat ze wel eens aan aftrekken-met-broek-aan had gedaan, ergens achterin een taxi. “Ik vind een beetje exhibitionisme wel spannend,” zei ze. “Op dat moment wist ik dat ik iemand aan het opgeilen was terwijl de chauffeur geen flauw benul had. Dat maakte het gevaarlijk en spannend. Het is ook een geinige dynamiek dat de persoon in kwestie zichzelf in moet houden, terwijl jij er juist alles aan doet om de ander gek te maken.”

“Volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan.”

Maar deze succesvolle variant is zeldzaam. Er zijn zelfs mensen die mij vertelden dat ze het niet durven te zeggen als iemand ze slecht aftrekt. Het grootste probleem is vaak het gebrek aan vocht – wat bij OTPHJ’s alleen maar verslechterd. “Meisjes snappen niet dat ze in hun hand moeten spugen in plaats van met hun droge handen langs mijn piemel te schuren,” zei iemand tegen mij.

Een homoseksuele vriend van me was geshockeerd toen ik hem naar dit fenomeen vroeg. “Je bedoelt dat je je broek aan houdt terwijl iemand je door de stof heen aftrekt??? Eeh, dat is vrij hilarisch. Volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. Ik vind het wel altijd erg fijn om tegen jongens aan te rijden terwijl we zoenen, maar alleen als voorspel. Volgens mij ben ik ook nog nooit door een aftrekbeurt klaargekomen. Nooit.” (Toen ik het hem iets uitgebreider uitlegde, zei hij: “Je doet echt belangrijk werk, dat wist ik echt niet!!!” – wat me met trots vervulde).

De OTPHJ heeft iets ontzettend moois en speels. Het voert ons terug naar onze allereerste seksuele ervaringen, die eigenlijk per definitie ontzettend slecht waren maar tegelijkertijd ook zo ontzettend opwindend. Maar in een perfecte wereld zouden vrouwen net zo veel onder-de-tafel-pleziertjes ontvangen als mannen.

Ik ken de website Total Frat Move niet en ik wil er ook niks van weten, maar ik weet wel dat ze in 2015 een artikel schreven met de titel: An Ode to the Over the Pants Hand Job. De anonieme auteur beschrijft de daad op beknopte en tragische wijze: “Op het gebied van seks scoort de OTPHJ denk ik het beste. Het is de Domino’s Pizza van seks: best wel slecht (relatief gezien), maar toch ook wel chill omdat het lekker is en jij er zin in hebt.”

Ach, romantiek.