Kenya Sugai is een fotograaf uit Tokio, die al jarenlang kleurrijke beelden schiet op de straten in zijn stad. In zijn serie AAA, een boek dat hij in eigen beheer heeft uitgegeven, zien we close-ups van pauwen, reclameborden en opwaaiende rokken. Ondanks de variatie in zijn onderwerpen, is het thema steeds hetzelfde: een verschuivende blik die ons naar deze gefragmenteerde momenten trekt.