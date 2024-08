De oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu

2017 was het op één na warmste jaar ooit gemeten, volgens NASA. Maar als we het over de oceanen hebben, gaan we nog een stapje verder. De temperaturen in de oceaan zijn nog nooit zo warm geweest.

Nieuwe data van de Chinese Academy of Sciences’ Institute of Atmospheric Physics laat een duidelijke trend zien: de oceanen worden gestaag warmer, en dit jaar is het warmste jaar ooit geregistreerd. En terwijl de temperatuur in de atmosfeer per jaar schommelt, geeft de data van de oceanen een constante stijging van de opwarming van de aarde weer.

“De warmtestatistieken van de oceanen zijn zo indrukwekkend omdat er absoluut een opwarming zichtbaar is,” vertelt Robert Anderson, een geochemicus van Columbia University, aan VICE. “Mensen die op stagnaties wijzen in de opwarming van de aarde, hebben niet gekeken naar de opwarming van de oceanen.”

Het nieuwe onderzoek, dat vrijdag is gepubliceerd, analyseert gegevens tot twee kilometer diep in oceanen over de hele wereld. Daaruit blijkt dat het water de geregistreerde temperaturen van 2017 heeft overtroffen.

Onderzoekers van over de hele wereld kunnen de stijgende temperaturen meten dankzij een groep drijvende robots, die Argo wordt genoemd. De groep van zo’n vierduizend drijvende vlotten dobbert al sinds 2000 op de oceanen. Elke tien dagen dalen ze naar een diepte van twee kilometer en, terwijl ze weer omhoog gaan, verzamelen ze gegevens over de temperatuur aan de hand van het zoutgehalte van het water.

De resultaten zijn opmerkelijk: volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties hebben de oceanen meer dan 90 procent van de overmatige warmte geabsorbeerd in de afgelopen vijftig jaar. Dat blijkt veel warmte te zijn — de totale energie die is geabsorbeerd in alleen al 2017 stond bijna gelijk aan 700 keer de totale energie die China opwekte in 2016, ontdekten de onderzoekers.

“Het is echt een enorme hoeveelheid warmte,” vertelt Gregory Johnson, een oceanograaf bij het National Oceanic and Atmospheric Administration’s Pacific Marine Environmental Lab, aan VICE. “Het gaat om zo’n 350 terawatts, dat is meer dan vijf keer de energie die vrijkomt bij het soort atoombom dat op Hiroshima is gegooid, per seconde — voortdurend.”

En als water opwarmt, zet het uit. De onderzoekers kwamen erachter dat de temperatuurstijgingen tussen 2016 en 2017 alleen al de oceanen hebben doen stijgen met twee millimeter — en dat heeft niets te maken met het smelten van ijs of de poolkappen, twee van de meest significante factoren die de zeespiegel doen stijgen.