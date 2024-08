De oer-Hollandse etiquette-gids voor in de supermarkt

Beurs en gebutst door een hagelbui storm je na een lange dag gehaast de supermarkt binnen. Het is spitsuur, je hebt geen idee wat je moet koken en wilt zo snel mogelijk in je joggingpak op de bank liggen. Je grist een pak ‘verse’ ravioli uit het koelvak en speurt naar een bakje ‘authentieke’ pesto. Na vijf minuten radeloos staren, kom je tot de conclusie dat het er echt niet is. De jongen die net de courgette staat bij te vullen gaat je redding worden, je loopt op ‘m af en snauwt: “Pesto. Waar is de pesto?” Je kunt nog net een hoofdbeweging naar het koelvak maken, want oh wee als-ie je naar het potjesschap stuurt. “De verse sauzen zijn helaas op, mevrouw. We hebben ook niks meer in het magazijn.” Je draait je om met een harde zucht, grijpt naar een kant-en-klaar-maaltijd en laat het pak ravioli achter op de broodafdeling.

Thuis werk je chagrijnig die droge kip tikka naar binnen en de vakkenvuller vertelt tijdens zijn rookpauze over “Dat natgeregende kutwijf dat niet eens fatsoenlijk goedenavond kon zeggen.” Dit verhaal kent alleen maar verliezers. MUNCHIES vindt dat een plek die geheel gewijd is aan lekker eten en drinken eigenlijk de leukste plek op aarde zou moeten zijn. Daarom is hier onze supermarktgids, waardoor iedereen straks met een enorme glimlach de winkel uitloopt.

Videos by VICE

Supermarktmedewerkers zijn ook gewoon mensen

Ga niet aan de arm van een medewerker trekken om zijn of haar aandacht te krijgen. Als je wilt weten waar iets ligt, vraag dan vriendelijk of je iets mag vragen en of diegene misschien weet waar een artikel ligt. Hang niet ongeduldig om een medewerker heen, omdat je parkeermeter binnen drie minuten afloopt. Wacht netjes op je beurt, of kijk iets verder dan je neus lang is. Je zult niet de eerste zijn bij wie het onvindbare product zo’n twee meter vandaan ligt.

Jefke Olde Hanter (28), assistent-bedrijfsleider bij een Spar in Amsterdam, zegt: “Buitenlandse bezoekers zeggen vaak geen ‘hoi’, maar schreeuwen meteen waar ze naar op zoek zijn: ‘Chicken, chicken, chicken!’ Terwijl ik nog bezig ben met een andere klant. Dan denk ik, doe eens even rustig. Ik ben nog bezig met een andere klant, maar als je even wacht help ik je zo.”

Veel mensen weten niet dat vakkenvullers zieke tijdschema’s hebben. Als hun vak niet op tijd gevuld is, moeten ze overwerken en daar krijgen ze vaak niet voor betaald. Wanneer jij je hele boodschappenlijstje door een medewerker bij elkaar laat zoeken is de kans groot dat hij of zij vanavond een uur later thuis is.

Nog zoiets, supermarktmedewerkers hebben geen radars en sensoren waardoor ze precies weten waar jij je bevindt in de winkel. Ook hebben ze geen extra paar ogen in hun rug zodat ze zien dat jij een sprint naar het kaasvak hebt ingezet. Als iemand (in jouw ogen) in de weg staat, vraag dan gewoon even netjes of je er langs mag.



Doris Sparreboom (25), teamleider bij Albert Heijn, Rotterdam: “Ik heb een keer gehad dat ik met een collega aan het praten was over werkgerelateerde dingen, toen ik ineens aan de kant werd gedrukt door een klant. Ze duwde me gewoon letterlijk opzij. Ik dacht, wat is dit? Het was vervelend, want als medewerker kun je gewoon niet boos worden op een klant.”

Wees niet die extreem nieuwsgierige klant

Fijn dat je interesse toont in iemand, maar dat betekent niet dat je alles maar kunt vragen. Even kletsen is gezellig, maar stel geen persoonlijke vragen als je iemand niet goed kent. Jij vindt het ook niet chill als iemand tijdens je bardienst vraagt welke bh-maat je hebt.

“Laatst had ik een klant bij de kassa staan en die vroeg, ‘Wat heb jij allemaal in je oor zitten?’ Ik heb ongeveer acht oorbellen per oor. Ze kwam aardig over en ik dacht even gezellig een praatje te maken. Ineens vroeg ze: ‘Waarom heb je dat? Het ziet er niet uit.’ Ik kon weinig tegen haar zeggen, maar dat was niet echt aardig,” vertelt Marre Eilers (18), van een Plus in Tubbergen.

Ook is de plaatselijke grootgrutter niet de plek om je flirttechnieken te oefenen. Als je hard aan het werk bent, zit je niet te wachten op een ongepast loerende gast wiens enige spannende moment het uitje naar de supermarkt is. “Ik had laatst een man in de winkel die tegen me zei dat hij zelden iemand had gezien met zo’n mooi figuur als ik. Hij was zonder gein, waarschijnlijk een jaar of 90. Ik voelde me heel ongemakkelijk, dat soort dingen hoor je als klant gewoon niet te zeggen,” vertelt Eelke Grimberg (19), werknemer bij de Plus in Tubbergen.

Verbreek niet het wereldrecord sprinten als je iets kapot laat vallen

Als er een enorme pot augurken in duizenden stukjes uit je hand klettert en je het zure sap als een tsunami op je af ziet komen, doe dan niet alsof je neus bloed. Iedereen laat toch wel eens wat vallen en heb je ooit meegemaakt dat iemand moest betalen? De meeste winkels calculeren kapotte producten wel in. En als je iets laat vallen of stuk maakt en je durft het niet te melden, probeer het dan alsjeblieft niet terug in een schap te proppen.

“Een collega zag een keer een kind een hap uit een appel nemen en hem vervolgens weer terugleggen. De moeder zag dat, maar zei er niets van. Mijn collega zei toen tegen haar dat ze het alsnog moest betalen. Uiteindelijk vonden we de appel met een hap eruit terug in een ander schap. Had ze hem gewoon verstopt,” vertelt Eelke Grimberg.

Kleine problemen zijn geen discussie waard

Er zijn honderden dingen die je supermarktbezoek misschien nét iets minder soepel maken dan je eigenlijk zou willen, maar stort je hart niet uit bij medewerkers die geen flauw idee hebben waar jij het over hebt. Klagen over dat de prijzen nog niet zijn aangepast, omdat de wachtrij bij de kassa te lang is, of omdat je de bospeen niet kunt vinden, heeft allemaal geen zin.

Juba Rasdi (22), werkt bij de Marqt in Amsterdam: “Laatst kwam er een man naar mij toe, omdat hij vond dat ik een nieuwe kassa moest openen. Ik zag dat er maar drie mensen in de rij stonden. Ik zei netjes tegen hem dat ik het nog niet dringend genoeg vond, waarop hij schreeuwde dat hij het er niet mee eens was. Hij betaalde nog net en liep toen boos weg.”

“Ik had laatst een klant aan de kassa met twee karbonades. De ene karbonade was 1,95 euro en de andere was 1,50. Ze vroeg hoe dit kon, de karbonades waren namelijk precies hetzelfde. Ik vertelde dat het kwam door het verschil in datum, maar de vrouw accepteerde dat niet. De leidinggevende moest erbij komen en toen deze hetzelfde aangaf, zei ze uiteindelijk met een nors gezicht: ‘Nou ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik wil graag naar huis dus het moet maar,’” vertelt Jeanne Elferink (18), medewerker van een Plus in Tubbergen.

Ga niet onnodig vervelend doen bij de kassa

Het is niet netjes om met oordopjes in aan de kassa te komen om elke vorm van menselijk contact te vermijden. Groet even vriendelijk en leg vervolgens je spullen op de loopband. Tip: leg de zware producten als eerst op de loopband en vervolgens de lichte spullen. Dit voorkomt dat je dure bosbessen straks worden geplet door dat enorme blik kidneybonen. Geef een lief knikje naar de kassamedewerker, wens hem een prettige dag en laad vervolgens je boodschappentas in. Anders stapelen de boodschappen zich op naast de kassa en als je niet snel genoeg bent, worden je aankopen aan de kant geschoven door die scheidingsbalk, die in feite gewoon betekent dat je hartstikke sloom bent.

Als er bij de kassa een bordje staat met daarop “Deze kassa gaat sluiten”, dan gaat die kassa ook echt sluiten. Niet over een uur, niet over tien minuten, maar nu. En het is dus ook geen uitnodiging om je boodschappen nog even snel op de band te pleuren en te doen alsof je het bord dat prominent aanwezig is, totaal hebt gemist. Pak je spullen en sluit aan bij een andere rij.

Je kunt best een praatje maken bij de kassa, maar pak tegelijkertijd wel je tas in. Zorg ervoor dat je niemand onnodig ophoudt.

“Ik heb eens gehad dat een man aan de kassa grappig wilde doen. Het was druk en ik moest iets omroepen door de intercom. Toen ik hem weer had neergezet pakte hij ineens de intercom en begon ook wat om te roepen. Ik stond helemaal perplex en zei, ‘Dat is niet de bedoeling meneer,’ maar hij kon geen Nederlands. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Het was super vreemd en ik was even helemaal van mijn stuk,” vertelt Jeanne Elferink.

Accepteer het feit dat een product gewoon op kan zijn

Artikelen kunnen op zijn. Of dat nu is omdat er niet genoeg is besteld, of omdat de hele wereld die dag besluit een boterham met hummus te eten. Het magazijn is overigens geen magische plek waar producten die niet meer op voorraad zijn uit de lucht komen vallen. Het gebeurt wel eens dat artikelen slecht worden aangevuld, maar meestal ligt er achter niets meer en komt de vracht pas veel later. Wees creatief, als de mozzarella op is, is ricotta ook lekker in je lasagne.

“Een tijd geleden ging een man compleet door het lint omdat er geen bier meer was. We hadden al een aantal uur een bericht op Facebook staan waarin dit stond, en we hadden een blaadje op de deur geplakt. Toch kwam hij er pas ‘s avonds in de winkel achter. Hij riep: ‘Is het bier nu alwéér op? Altijd hetzelfde. Kijk eens even achter.’ Ik zei dat ik net nog had gekeken en dat echt alles op was. Hij flipte helemaal en schreeuwde: ‘Wat is dit voor winkel? Jullie hebben nooit wat voor elkaar. Ik kom hier nooit meer.’ Gelukkig hebben we oortjes en kon ik mijn leidinggevende oproepen,” vertelt Ivan Bosch (22) van Plus in Tubbergen.

Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon geen ongeduldige, onbeleefde klojo zijn. Probeer het maar eens.