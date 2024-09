De officiële VICE inburgeringstest

Er is één ding waar we met zijn allen heel hard naar op zoek zijn: een manier om meer geld te verdienen door minder te werken. Maar er is nog iets anders, iets dat ons allemaal verbindt, en dat is de Nederlandse identiteit. Wat is een Nederlander? En wie mag zich eigenlijk allemaal Nederlander noemen?

Omdat in de inburgeringscursus van de overheid – waaruit zou moeten blijken of je ons land een beetje in de smiezen hebt – domme vragen staan als “Wat geef je je buren cadeau als ze net een kind hebben gekregen?” (het enige juiste antwoord is: “Bitch, wat geven zij mij, ik ben hier toch het slachtoffer?”) hebben wij een definitieve lijst opgesteld met vragen die er écht toe doen. Als je slaagt voor deze test mag je jezelf – volgens ons – met recht een echte Nederlander noemen. Of je daar vervolgens trots op bent, mag je lekker zelf weten – we wonen tenslotte in een vrij land.

0-5 punten: Jij kent het verschil tussen Crocs en klompen niet. Als je met drie vrienden uit eten gaat stel je waarschijnlijk voor om de rekening gewoon door vieren te delen, in plaats van alleen je eigen gerechtjes af te rekenen. Je hebt nog veel te leren.



5-10 punten: Je doet je best om te begrijpen waar de fuck we met z’n allen mee bezig zijn, maar het lukt niet zo goed. Zet eens een cd van Hazes op. Laat je uitschelden door je buurman. Ga voor een euro ontbijten bij IKEA. Live a little.

10-15 punten: Hé, jij bent best wel Nederlands. Je hebt weleens gekoekhapt, en dat is minder lang geleden dan je zou willen toegeven.

15-20 punten: Je brengt te veel tijd door op het internet, maar dat is verder niet erg. Je bent zo in ieder geval op de hoogte van de belangrijke dingen die gebeuren in ons land, zoals de uitvinding van de kontfluit. Gefeliciteerd, je bent een echte Nederlander.