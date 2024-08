De onbekende zichten van de Noordzee

Als we aan de kust denken, denken we allemaal aan een idyllisch beeld van evenwijdige golven die langzaam het strand kussen, oude lichamen die gerimpeld zijn door overmatige blootstelling aan de zon en witte ligstoelen die perfect uitgelijnd staan ​​langs mooie strandkabines. Het is een zekere manier om naar de dingen te kijken, maar lang niet de enige. Mathieu Van Assche (43 jaar) is autodidact en gepassioneerd door fotografie, grafische vormgeving en gravure. Hij verliet de stad om een ​​heel andere horizon te vereeuwigen.

Hij laat zich inspireren door een ongecompliceerde fotografiefilosofie, zoals beoefend door Bruce Gilden, Vivian Maier, Daido Moriyama en het Amerikaanse collectief en uitgever Hamburger Eyes. Hij heeft een unieke kijk kunnen overbrengen naar een landschap dat we dachten van buiten te kennen. “Ik wilde de Belgische kust laten zien en erover praten vanuit verschillende perspectieven en in verschillende seizoenen, via Nordzee 1010,” zegt Mathieu. “En omdat ik al meerdere jaren het Wilde Carnaval van Brussel fotografeer en een speciale fascinatie heb voor alles wat met maskers te maken heeft, wilde ik het carnaval van Blankenberge ook fotograferen.”

Voor Mathieu betekent fotograferen een andere relativiteit van tijd dan wanneer hij bezig is met graveren. “Diepdruk is een zeer langzaam proces, dat veel geduld en soms precisie vereist,” legt de fotograaf uit. “Soms werk ik meer dan een maand aan dezelfde afbeelding, maar bij fotografie maken spontaniteit en instinct net deel uit van mijn proces.”

Er is iets betoverends en tegelijkertijd verontrustends aan deze visie op de kust. Tussen een foto die lijkt te zijn genomen na een exorcisme en de cover van een Oostendse doom metalalbum, brengt het zwart-witte aspect echt een andere emotie naar voren, een alternatieve waardering van de kust.

“Ik ben helemaal geen technische fotograaf en ik hou ervan om snel te kunnen reageren, daarom werk ik altijd met kleine point-and-shoot camera’s die ik in mijn zak kan steken,” vervolgt Mathieu, die voor deze serie Olympus MJU 1, Zoom115 en XA2 heeft gebruikt.

Alle foto’s zijn afkomstig van een uitgebreide werksessie voor het collectieve project 1010. Dit project ontstond uit een gemeenschappelijk verlangen om verschillende fotografen samen te brengen om samen een reeks te maken over de buurt van het Zuidstation in Brussel. Het concept was dus om met 10 fotografen samen te komen om 100 beelden te creëren, gemengd en zonder namen om de nadruk te leggen op de collectie in zijn geheel, dit alles op een afgebakende locatie en binnen een bepaalde periode. Het eerste deel werd tentoongesteld in de straten van de wijk en in een boek gepubliceerd.

Uiteindelijk was het project zo aantrekkelijk en fascinerend dat ze besloten om het avontuur voort te zetten en er een trilogie over België van te maken. “Na Brussel hebben we ons gericht op de Belgische kust en de Ardennen. Van alle foto’s die ik heb gemaakt, zijn er 10 gebruikt in de serie 1010 NOORDZEE, en wat in dit artikel staat, is een selectie uit het totale aantal beelden die gedurende het hele project zijn genomen.”

