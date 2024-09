De onbezorgde vakantiegangers in voormalig paradijs Sharm el Sheikh

Uitgestorven resorts, lege stranden en de ene na de andere failliete souvenirshop: de ooit megapopulaire Egyptische badplaats Sharm el Sheikh is een godverlaten oord geworden na de aanslag vorig jaar op een Russisch vliegtuig door IS. Westerse vliegtuigmaatschappijen schrapten meteen daarna alle vluchten die kant op en het werd stil in Sharm.

Nu, een jaar na de aanslag, is het reisadvies van de Rijksoverheid nog steeds negatief. Op de kaart is de hele Sinaïwoestijn oranje (‘alleen noodzakelijk reizen’) en rood (‘Niet reizen’) gekleurd, behalve één gele (‘Let op, veiligheidsrisico’s) stip in het midden: Sharm el Sheikh.

Toch is er nog een handjevol toeristen dat de weg naar Sharm weet te vinden. Fotograaf Sanne Zurné ging kijken wie er in godsnaam zo gek zijn om juist nu naar de badplaats te gaan en zag zorgeloze mensen met hele resorts voor zichzelf, de ligbedden voor het uitkiezen en nooit wachten in de rij voor het lopende buffet. Reisadvies? Hoezo reisadvies? Goed smeren, verder geen vuiltje aan de lucht.

Lena en Mara uit Oekraïne

Lena: Ik kom hier al jaren samen met mijn dochter, maar deze keer is het anders. Het resort waar we verblijven is leeg. ’s Avonds zitten we met drie andere mensen aan het buffet. Saai ja, maar het heeft ook voordelen. We hebben het hele resort voor onszelf en we betalen de helft. Vergeleken met Oekraïne is het trouwens rustig hier. Daar is het écht oorlog, hier niet hoor. Er gaat nog een directe vlucht hiernaartoe vanuit Kiev. Ik geniet ervan zolang het duurt, maar dit is tijdelijk: de toeristen komen terug en alles wordt weer zoals het was, of de stad gaat failliet. Dan moeten we op zoek naar een andere vakantiebestemming.”

Susi uit Oostenrijk

Susi: Ik heb een Egyptische vriend, daarom vlieg ik drie keer per jaar naar Sharm. Zo’n vliegtuigcrash houdt me niet tegen. Natuurlijk is er een risico, maar volgens mij is dat net zo groot in Europa of Turkije. De situatie in Sharm wordt ondertussen steeds slechter. Elke keer als ik kom ligt de stad er slechter bij. Het geld is gewoon op. Mijn vriend heeft een souvenirwinkel en hij blijft hopen dat het binnenkort weer goed komt. Wat moet hij anders? Ik probeer mijn steentje bij te dragen: ik heb ongeveer 200 zonnebrillen thuis liggen, gekocht uit medelijden.”

Kevin en Jan uit Duitsland

Jan: We wilden eigenlijk naar Malta maar dat was te duur.

Kevin: We hebben ook Turkije overwogen maar dat is geloof ik nog gevaarlijker.

Jan: Onze ouders zijn bang en willen dat we ons inschrijven bij de ambassade, maar wij zien het gevaar niet zo. We vinden het vooral heel erg irritant dat we de enige toeristen zijn want nu komt iedereen naar ons toe om te vragen of we iets willen kopen.

Giorgo en Paula uit Italië

Paula: We hebben hier een appartement in de stad – we overwinteren hier elk jaar – en soms gaan we een week naar een resort om extra vakantie te vieren en van de luxe te genieten. Op dit moment verblijven we in een prachtig resort bij zee. En omdat er bijna niemand is hebben we het hele strand voor onszelf.”

Giorgo: Omdat we hier al jaren komen begrijpen we de situatie. We weten dat er niets aan de hand is, en we zijn niet gevoelig voor de negatieve media aandacht. Als je het mij vraagt is de keuze om niet meer te vliegen geen veiligheidsmaatregel, maar een politieke keuze.

Paula: Ondertussen hebben wij hier ’the best time ever’. De mensen thuis zouden eens moeten weten!

Alan en Christine uit Engeland

Cristine: De mensen thuis denken dat we gek zijn, maar we zijn echt niet bang. We weten dat kans klein is dat ons iets overkomt.

Alan: Het enige probleem is dat het lastiger is om Sharm te bereiken. Engelse maatschappijen vliegen niet meer direct, dus nu moeten we overstappen op Cairo. Gelukkig zijn we gepensioneerd en hebben we alle tijd van de wereld. We komen hier al veertien jaar en we vinden het fantastisch. We kwamen ook gewoon tijdens de revolutie, niets aan de hand. We reizen altijd met de openbare bus, zo leuk!

Cristine: Daar ligt voor mij het echte gevaar; er gebeuren veel verkeersongelukken in Egypte.

Alan: En het weer. Dat is ook iets waar je voor uit moet kijken, je droogt snel uit.

Morenyta uit Italië

Morenyta: Welke terroristen, waar? In Italië hebben we de maffia, ik zie het verschil niet. Ik kom hier al zes jaar en reis altijd alleen, maar ik ben niet bang. Er is me nog nooit wat overkomen. Ik vind het fantastisch hier. Elke ochtend ben ik om negen uur op het strand. Dan smeer ik me in met olie, en dan is het de hele dag bakken in de zon, heerlijk. Waarom ik niet in mijn eigen land op vakantie ga? Hier is de zon gegarandeerd. Bovendien ben ik op zoek naar een Egyptische vriend. En dan heb ik het niet over zo’n toyboy die me alleen voor het geld wilt. Het is lastig om als westerse vrouw oprechte liefde in Egypte te vinden, maar ik geef niet op.

Bintou uit de V.S. (New York)

Bintou: Het was altijd mijn droom om de piramides te zien. Vandaag is mijn twintigste verjaardag dus je zou kunnen zeggen dat deze reis mijn cadeau is. Aanvankelijk was ik niet bang, maar toen mensen op me in begonnen te praten ging ik wel twijfelen. Maar nadat ik het ticket had geboekt heb ik alles van me af gezet. Nu ik hier ben zie ik dat er niks aan de hand is. Maar ik hang wel twee keer per dag met mijn ouders aan de telefoon. Ik moet ze er telkens weer van overtuigen dat het veilig is.

Igor uit Rusland

Igor: Voor iemand uit het koude Rusland is deze plek echt een paradijs. Warm, exotisch én goedkoop. Ik ben hier samen met een collega en we hebben een week vastgeplakt aan de vakantie, zo fantastisch vinden we het. We maken elke dag wel een excursie. Mijn familie thuis maakt zich zorgen om me. De Russen zijn bang gemaakt. Geloof me, dit is allemaal politiek. Poetin wil de Russische toerist in eigen land houden omdat hij zoveel heeft geïnvesteerd in de Krim en Sochi als vakantiebestemming. Ik denk daarom ook dat het nog heel lang gaat duren voordat Rusland weer naar Sharm gaat vliegen. Er zijn gewoon teveel economische belangen. Maar ik weet wel beter: ik kom hier zo snel mogelijk weer terug.

Katrina uit Oekraïne

Katrina: Mijn vriend en ik wilden een strandvakantie. Sharm el Sheikh leek ons leuk en op dit moment is het spotgoedkoop, dus de keuze was snel gemaakt. Ik werk bij een reisbureau dus ik weet de situatie goed in te schatten. Het incident met het vliegtuig is bijna een jaar geleden en sindsdien is er niets meer voorgevallen. Er zijn nog steeds directe vluchten tussen Oekraïne en Sharm el Sheikh, dus wat is het probleem? Ik ben niet bang, want ik kom zelf uit een oorlogsgebied. Ik weet dat de echte situatie anders is dan wat de media verkondigt.