Wortels van planten kunnen ondergronds licht detecteren

Planten zijn meer hi-tech dan je zou denken: een nieuw onderzoek dat vandaag in Science Signaling werd gepubliceerd toont aan dat bepaalde strengels fungeren als glasvezelkabels in het brengen van licht van bladeren naar wortels, zodat ze kunnen groeien. Dit is een hele toffe ontdekking, omdat nu blijkt dat stukken van de plant die nooit het daglicht zien, toch gevoelig zijn voor licht.

Er wordt gehoopt dat de resultaten van het onderzoek, dat is gedaan door een hele groep onderzoekers van Zuid-Koreaanse en Duitse onderzoeksinstituten, gebruikt kunnen worden om de beste verlichting voor de teelt van sommige planten te bepalen.

Nu we beter begrijpen hoe planten licht gebruiken kunnen we planten veel effectiever telen in kassen. En dat is belangrijk als je bijvoorbeeld het hele jaar door tomaten wilt.

Licht geldt niet alleen als verlichting voor planten. Het is een energiebron en een signaal dat de meeste functies in een plant regelt.

De wetenschappers onderzochten de mosterdplant, de Arabidopsis thaliana, een plant waarvan de wortel volledig onder de grond zit. Ze ontdekten dat het licht door de strengels gaat om de fotoreceptoren in de wortels te activeren, wat de groei stimuleert, en ervoor zorgt dat de planten verticaal blijven groeien.

Hoewel de onderzoekers wisten dat de wortels fotoreceptoren hebben – de delen van een plant die licht opnemen – waren ze er niet zeker van of en hoe deze fotoreceptoren direct reageerden op het bovengrondse licht. Met het resultaat dat planten actief licht naar de wortels pompen is eindelijk een antwoord gevonden op deze vraag.