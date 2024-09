De ondoorgrondelijke humor van een Russische illustrator

“Ergens in een vaag verleden woonde ik in het verre oosten van Rusland,” vertelt cartoonist en animator Andrey Kasay over zijn levensverhaal. “Ik was daar aan het ronddwalen – ik sliep in een boot en werd vrienden met een dingo. Zij [de dingo] leerde me van alles. We aten samen, we hadden fun en we dansten zoals honden dat doen. Dat was cool, en toen verhuisde ik naar Moskou en begon ik met tekenen.” Als we even doen alsof we dit verhaal geloven, is het leven van deze Russische illustrator minstens zo absurd als zijn tekeningen.

Kasay probeert moderne sentimenten te vangen met tekeningen die balanceren tussen surrealisme en popart, waar hij dan nog laag satire overeen gooit. Met zijn goede gevoel voor humor neemt hij de moderne samenleving op de korrel, al is zijn gedachtegang vaak gewoonweg ondoorgrondelijk. “Ik ben nooit echt op zoek naar inspiratie,” zegt hij als we om tekst en uitleg vragen. “Ik denk dat het er gewoon is, net zoals alles om me heen – bomen, huizen, auto’s, oude vrouwen met boodschappentassen, honden en brood. Ik houd vooral van dingen die tegelijkertijd mooi en lelijk zijn. Mijn werk ligt op dat snijvlak.”

Videos by VICE

Voor meer werk van Andrey Kasay ga je naar zijn website of zijn Instagram.