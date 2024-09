De ‘onmogelijke raketaandrijving’ van NASA lijkt echt te werken

Eerder vorige week schreven onze Amerikaanse collega’s over een gelekt paper dat blijkbaar bevestigde dat NASA een werkende elektromagnetische aandrijving (EmDrive) heeft gemaakt. De EmDrive is een raketmotor die blijkbaar de Derde Wet van Newton overtreedt. Het onderwerp is zo controversieel dat de moderators van de /r/Physics-subreddit de thread met ons artikel verwijderden, in volle overtuiging dat de EmDrive onwetenschappelijk is.

Maar eind vorige week verscheen na maanden van geruchten en kritiek, de volle en officiële peer-reviewed paper over de aandrijving in de Journal of Propulsion and Power van de American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). Het is een grote mijlpaal, maar onthoud dat een peer review niet betekent dat het argument sluitend is, alleen dat de manier waarop de metingen gedaan zijn om bij de conclusie te komen, kloppen.

De inhoud is ongeveer hetzelfde als in het gelekte paper, maar de nieuwe versie is opmerkelijk omdat NASA inderdaad bevestigt dat de EmDrive consistent 1.2 millinewtons per kilowatt aan stuwkracht levert in een vacuum – “zelfs nadat een aantal bronnen van fouten bekeken en besproken zijn.” Ondanks de complete overtreding van de wet dat “alles een gelijke en tegengestelde reactie moet hebben” als het aankomt op stuwkracht.

Je kan meer stuwkracht opwekken met raketbrandstof, maar het grote voordeel van EmDrive is dat er helemaal geen raketbrandstof nodig is. In plaats daarvan, werkt de motor door elektriciteit om te zetten in microgolven en deze rond te laten stuiteren in een gesloten metalen trechter. De motor is dus extreem licht en de paper bevestigt dat de EmDrive “twee ordes van grootte beter presteert dan andere ‘brandstofloze’ aandrijving, zoals lichtzeilen, laseraandrijving en fotoraketten.” En zonder al die zware brandstof, zou de EmDrive de motor kunnen zijn die ons op Mars zet en zelfs verder.

Natuurlijk is het nog steeds zo dat de EmDrive gevestigde natuurkundige wetten lijkt te overtreden, hoewel het ding blijkt te werken in verschillende experimenten. Als verklaring voor de kracht, stellen de auteurs van de paper voor dat het antwoord zou kunnen liggen bij de ‘pilot-wave theory,’ een deterministische aanpak van kwantummechanica die stelt dat deeltjes vaste posities hebben, maar dat natuurkunde op rare manieren moet werken wil dat waar zijn. Derek Muller van Veritasium postte laatst een goede video op YouTube over het fenomeen.

Er moeten meer experimenten gedaan worden, natuurlijk, en er is genoeg reden om sceptisch te zijn. Maar de paper doet veel om het concept dichterbij wetenschappelijk feit te brengen. En in een tijdperk waarin de wetenschap zelf onder vuur lijkt te liggen, is dat genoeg om enthousiast van te worden.

