De onvermijdelijke opkomst van Joshua Kimmich bij Bayern München

Hij tekende bij Bayern München als controlerende middenvelder, veroverde zijn plek in het elftal als centrumverdediger en werd bij de beste elf van het EK van 2016 gekozen als rechtsback. De eerste maanden van dit seizoen heeft hij zich ontwikkeld als scorende middenvelder bij Bayern München, dat nog maar één keer verloor in de Bundesliga.

Het is de moeite waard om te vermelden dat Kimmich pas 21 jaar is. Al het hierboven genoemde is binnen anderhalf jaar gebeurd. Kortom: de vormende jaren van zijn carrière waren zeer divers.

Dat Kimmich nu een van de meest gewilde spelers is van het Europees voetbal bewijst op wat voor een razend tempo alles gaat in de top van de sport. Het is pas veertien maanden geleden dat hij zijn eerste bal trapte in de Bundesliga. Nu heeft hij 52 wedstrijden achter zijn naam staan bij een van de grootste clubs ter wereld. Kimmich speelde een grote rol in de winst van de dubbel afgelopen seizoen en hij is het meest besproken talent in een land dat barst van de grote talenten.

De snelle opkomst van Kimmich klinkt op zich als een jongensboek, maar het mechanisme erachter is minder romantisch. Zijn enige twee transfers tot dusver waren de stap naar RB Leipzig en Bayern, twee clubs die bulken van het geld. Ze staan symbool voor het feit dat je alles met geld gedaan krijgt in het moderne voetbal.

Kimmich werd in 1995 geboren in Rottweil, een plaatsje in het zuidwesten van Duitsland dat vooral bekend is van het hondenras dat ernaar vernoemd is. Zijn eerste club was VfB Stuttgart, waar zijn vooruitgang als jeugdspeler al snel opviel. Kimmich was extreem competitief. “Ik wou altijd de beste zijn. Als ik een potje verloor, moest ik altijd huilen”, zei hij eens tegen ESPN. In 2017 kreeg hij de zilveren medaille voor de Fritz-Water Prijs, die elk seizoen gaat naar de beste voetballers onder de zeventien jaar in Duitsland. RB Leipzig haalde hem binnen, als onderdeel van hum bestorming van de Duitse voetbalpyramide met een groep Duitse talenten. Tijdens zijn eerste seizoen bij RB Leipzig hielp Kimmich de club aan een promotie naar de tweede Bundesliga.

Het seizoen daarna misten RB Leipzig en Kimmich op een haar na promotie naar de Bundesliga (een jaar later zou dat alsnog gebeuren). Kimmich had naam voor zichzelf gemaakt en Bayern München deed wat ze zo vaak doen als het een Duits toptalent zien. De Beierse club legde zeven miljoen euro neer en gaf Kimmich een contract voor vijf jaar.

Aangezien VfB Stuttgart een terugkoopoptie bij RB Leipzig had, ging de transfersom van Bayern München naar VfB. De leiding van de club uit Stuttgart vond die zeven miljoen euro een prima bedrag voor een speler die nog nooit een duel voor hen had gespeeld. Maar niet iedereen dacht er zo over. “Ik zou iedereen willen vermoorden die daarover heeft besloten,” zei trainer Alexander Zorniger, die bij VfB tekende toen Kimmich net verkocht was. Zorniger had nog met Kimmich gewerkt bij RB Leipzig. “Het was zelfmoord om hem te vekopen.”

Maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Door een rits blessures bij centrale verdedigers had Pep Guardiola bij Bayern München al snel geen andere keus. De twintigjarige Kimmich werd als centrale verdediger in de basis gezet. Het was een klassieke actie van Guardiola. Maken of breken. Het werd het eerste.

Guardiola heeft er een handje van om jonge, relatief onbekende spelers in de basis te zetten van een heersend superteam. Denk aan gasten als Sergio Busquets en Pedro Rodriguez. Kimmich had geen ervaring als centrumverdediger, maar hij blonk uit vanaf de eerste minuut. “Niet veel trainers zouden de ballen hebben om me op te stellen,” zei hij daar zelf over. Zes maanden later had hij een paar medailles op zak en pakte hij zijn tas om naar het EK te gaan.

Op het EK werd Kimmich op weer een andere plek in het elftal gezet, dit keer als rechtsback. De vergelijking met Philipp Lahm kon dan ook niet uitblijven. “Lahm is de beste verdediger in de wereld,” weerlegde Kimmich. “Ik heb nog maar één keer als rechtsback gespeeld voor Duitsland en ik heb pas één Bundesligaseizoen afgemaakt. Het is mooi om met hem vergeleken te worden, maar het slaat nergens op.” Hermann Gerland, assistent bij Bayern, dacht er anders over: “Als Philipp over twee jaar stopt bij Bayern hoeven we ons niet druk te maken over zijn vervanging. Joshua wordt zijn vervanger.”

Ooit, in andere tijden, was veelzijdigheid een symptoom van middelmaat. Spelers die wat van alles konden, werden gezien als nuttig, maar niet meer dan dat. Maar de afgelopen jaren heeft Guardiola’s verjonging van Cruijff’s totaalvoetbal het voetbal op topniveau hervormd. Alles kunnen hoort weer bij de elite. Positionele specialisten als Sergio Agüero en Daniel Sturridge zien dat steeds vaker vanaf de bank gebeuren.

Gezien het Guardiola was die Kimmich het podium opschoof, is het dus ook niet zo gek dat veelzijdigheid het handelsmerk van Kimmich bleek. In Guardiola’s Barcelona wisselden Yaya Touré, Sergio Busquets, Javier Mascherano en Rafael Marquez tussen het middenveld en de verdediging. Kimmich beseft goed dat hij in twaalf maanden onder Guardiola tactisch veel heeft geleerd. “Pep liet me ruimtes op het veld zien waar ik daarvoor nooit over na had gedacht,” zei hij.

“Hij heeft alles. Ik hou van deze jongen,” oordeelde Guardiola afgelopen seizoen. Degenen die zich zorgen maakten dat de ontwikkeling van Kimmich zou verstommen na het vertrek van de Catalaan kunnen inmiddels weer rustig adem halen. Onder Carlo Ancelotti heeft Kimmich zich ontwikkeld als een aanvallende middenvelder die makkelijk scoort. “Misschien zijn we iets vrijer in ons aanvallende spel onder Ancelotti. Hij gelooft in en vertrouwt op onze individuele kwaliteiten,” legt Kimmich uit.

De vraag is nu niet wat de toekomst Kimmich zal brengen (dat zijn namelijk teringveel prijzen), maar vooral op welke positie hij die prijzen zal pakken. Dat maakt Kimmich waarschijnlijk niet zoveel uit. Hij zal zijn spelletje altijd spelen, van welke positie dan ook.

