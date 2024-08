De onverschrokken cowboys die paarden en stieren bedwingen

Op het Amerikaanse platteland worden elk weekend nog ouderwetse rodeowedstrijden georganiseerd, waarbij waaghalzen zich op de rug van een woeste stier of op hol geslagen paard hijsen, om zich daar niet veel later weer vanaf te laten smijten.

Fotograaf Christopher Pugmire reisde door de VS, om daar met filmmaker Doug Hancock een documentaire te maken over Robert Mims, die twee keer wereldkampioen rodeorijden werd. Pugmire, Hancock en Mims gingen op een roadtrip van 4000 kilometer, en kwamen onderweg rodeorijders in alle soorten en maten tegen, van jonge jongens tot mannen van ver in de tachtig. Onderweg maakte Christopher onderstaande foto’s: