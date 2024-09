De onverwachte schoonheid van buitengewoon saaie industrieterreinen

Industrieterreinen zijn onwaarschijnlijk troosteloos. Als je er om wat voor reden dan ook verzeild raakt, wil je er meestal zo snel mogelijk weer weg. Maar toen fotograaf Mark Rammers door een simpele navigatiefout plotseling tussen de grijze gebouwen stond, leidde dat juist tot een nieuwe kijk op de wereld om hem heen, en tot de fotoserie Extra Ordinary.

Voor deze doorlopende serie legt Rammers alledaagse plekken vast die hij tegenkomt tijdens zijn bezoeken aan Spanje. Het zijn plekken die nergens echt in uitblinken – hooguit in hun saaiheid. Maar dat is precies wat Rammers hier zo aan verwondert. Met Extra Ordinary hoopt hij de kijker uit te nodigen om beter te kijken naar alledaagse objecten, de tijd nemen om stil te staan, en zo de verborgen schoonheid ervan te zien.

Videos by VICE

Lees verder op The Creators Project.