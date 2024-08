We spraken de Open VLD-advocaat die schepen van street-art wordt

Terwijl de federale regering net is gevallen over het VN-migratiepact en de Vlaamse regering zich verzet tegen scherpere klimaatdoelstellingen, zijn er gelukkig nog plekken waar wel fatsoenlijk aan politiek wordt gedaan. Zo werd deze week beslist dat het Antwerpse district Berchem vanaf januari een schepen voor street-art krijgt. Als eerste in België en waarschijnlijk de wereld.



Ik belde even met advocaat Kris Gysels van Open VLD om hem te feliciteren, maar ook om het nationale ‘Huh, wat?’-gevoel te vertolken.

VICE: Meester Gysels, hoe zijn jullie in godsnaam op het idee gekomen om een schepen van street-art te benoemen?

Kris Gysels: We beginnen niet van nul in Berchem. Het is gegroeid vanuit het jaarlijkse graffiti-festival Meeting of Styles. Dat gaat door aan de gassite op Zurenborg waar een lange ommuurde weg doorloopt. Ideaal om op te spuiten, dus hebben we die muren als district vrijgegeven.

Hoe moet ik me jullie beslissing voorstellen? Zegt er iemand tijdens de coalitiegesprekken: wat wij nodig hebben is een schepen van street-art?

Een bestuursakkoord groeit uit de programma’s van de partijen aan tafel en zowel N-VA als wij van Open VLD zagen opportuniteiten voor street-art. N-VA kijkt vooral naar Nieuw-Zurenborg, de huidige gassite, wij denken op langere termijn ook aan Groenenhoet. Binnen de stadsmuren is er namelijk geen ruimte meer voor graffiti, buiten de Singel wel. Daarnaast moeten we ook zoeken naar plek onder bijvoorbeeld bruggen.

“Ik heb deze week nog gemaild met iemand die in 1974 al op de Berlijnse Muur ging spuiten.”

Waarom ben net u gekozen als schepen van street-art?

Ik had er een uitgesproken mening over en ik ben ook bevoegd over Jeugd, waar het wel bij aansluit. Street-art overstijgt echter de jeugd. De meeste artiesten zijn geen minderjarigen. Zo heb ik deze week nog gemaild met iemand die in 1974 al op de Berlijnse Muur ging spuiten. Samengevat vonden we dus dat het een aparte bevoegdheid moest worden, ook omdat we street-art echt meer willen faciliteren.

Dus er wordt extra geld voor vrijgemaakt?

We gaan daaraan werken, maar de middelen zijn – zoals we allemaal weten – beperkt. Nu street-art een aparte bevoegdheid wordt kunnen we wel gemakkelijker partners zoeken, bijvoorbeeld om wandelingen te organiseren. We willen Gent in halen en Berchem een leidende rol geven op vlak van street-art.

Veel kunstenaars vragen zich ook af waar ze kunnen werken. Niet elke vrije muur mag bespoten worden, zelfs niet als je toestemming hebt van de eigenaars. We willen een brug vormen tussen de collectieven en de andere diensten van de stad. Goede afspraken maken is belangrijk, het is niet de bedoeling dat iedereen heel Berchem vol komt spuiten.

Street-art is vaak een vorm van protest. Halen jullie de angel er nu niet uit?

Ik snap dat het illegale aspect leuk is voor de kick. Tof dat je ‘s nachts in het geniep gaat spuiten, maar als je werk een paar dagen later weg is, is het plezante er snel af. Kunstenaars vragen zelf naar plekken waar ze mogen werken.

Heeft u als advocaat al graffiti-kunstenaars aangeklaagd of verdedigd?

Haha, nee, Ik ken ook geen confraters die dat al wel hebben gedaan.

Het grafittiwerk in kwestie, van Yvon Tordoir.



Bent u zelf eigenlijk een liefhebber van het genre?

Ik ben vrij ruimdenkend en ik hou wel van beeldende kunst, dus als ik vanuit het beleid een duwtje in de rug kan geven, dan doe ik dat graag.

Wie is uw favoriete graffitikunstenaar?

Wat Yvon Tordoir heeft gemaakt op de gevel van ons zwembad vind ik wel mooi. Over het algemeen ben ik niet zo’n fan van de felle, schreeuwerige pop-art-achtige werken, maar dat is de persoonlijke voorkeur van iemand die de veertig al is gepasseerd. De grote sobere, beeldende street-art vind ik mooier en meer in harmonie met de omgeving.

Zoals die penis op dat Brusselse gebouw?

Los van wat er werd afgebeeld vond ik het qua kleur wel in harmonie met zijn omgeving. Maar maak daar nu niet de quote van.

Bent u naar de Banksy-tentoonstelling in Antwerpen geweest?

Nee, daar ben ik niet geraakt. Ik wilde wel naar de expo in Brussel, maar die is vroegtijdig stopgezet.

Banksy in Berchem zou een knappe stunt zijn.

Zeker, maar de scene is groter dan enkel Banksy.

