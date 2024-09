De opkomst van de verwarrende en verschrikkelijke several-night-stand

Hoewel het ooit een van de weinige seks-opties was voor vrijgezelle mensen, heeft de onenightstand inmiddels aan populariteit verloren. Ten eerste is het op seksgebied veel minder fijn om maar één keer met iemand naar bed te gaan. De kans is groot dat een vreemde niet weet dat je graag hebt dat iemand aan je oor sabbelt, en hij of zij doet minder moeite om jou klaar te laten komen dan een partner waar je een emotionele band mee hebt. Misschien doe je wel alsof je klaarkomt zodat het snel voorbij is, omdat je je niet genoeg op je gemak voelt om te zeggen: “Hey, kun je weggaan zodat ik een kalmeringspil kan nemen, de laatste aflevering van Mad Men nog eens kan kijken en een beetje kan twitteren?”

Er is nog een groep mensen die niet van onenightstands houdt: mensen die regelmatig intiem willen zijn met een ander. De tegenhanger van een onenightstand is denk ik een stabiele, lange relatie waarin je elkaars verschrikkelijke families bezoekt met kerst. Maar wat als je zo iemand bent die vaak seks wil hebben met dezelfde persoon, zonder dat je letterlijk je hele leven erop moet aanpassen – zo iemand die zijn of haar tandenborstel nog geen millimeter wil verplaatsen zodat er een andere naast past? Hoewel het voordeel van onenightstands is dat je niks aan de positie van je tandenborstel hoeft te veranderen, betekent het vaak wel meteen dat je niet vaak ochtendseks hebt of vaak gebeft wordt.

Dan is er de optie om een, wat een vriend en ik de “several-night-stand” noemen, te beginnen. Dat is een vrijblijvende situatie waarin mensen regelmatig seks hebben. Het lijkt op een relatie, maar dat is het zeker niet, want een van de betrokkenen komt net uit een lange relatie of is nu niet op zoek naar iets serieusof wil dit blijven doen zonder er een label op te plakken. Zoals je uit de naam al kunt opmaken, lijkt de several-night-stand op een onenightstand, maar speelt het zich verspreid over verschillende nachten af. Vaak duurt dit meerdere weken of maanden. Als je samen bent, voelt het alsof je aan het daten bent. Als je niet samen bent, verdwijnt de intimiteit, afgezien van een incidentele Instagramstory na 2 uur ’s nachts waarin je getagd bent of een appje waarin staat: “Sterkte met je overleden kat” (dat telt toch wel als intimiteit?). Mensen beginnen hieraan omdat ze een paar keer per week een avondje een vriendje of vriendinnetje willen.

Ik heb een vriendin die zegt dat ze in deze situatie altijd de stereotypische man is. Zij beschrijft het zo: “Je kent de andere persoon inmiddels goed, dus er is niet veel meer om te ontdekken. Je bent een paar uur waanzinnig verliefd en dan gaat het weg,” zegt ze. “Ik flirt en neem het initiatief, maar ik zoek geen contact op tenzij ik dronken ben ofzo. Ik heb het heel druk, dus ik heb geen tijd om te daten. Tenzij die andere persoon me gewoon de hele dag zou volgen en geïnteresseerd zou zijn in precies dezelfde dingen als ik of het niet erg zou vinden als we elkaar dagenlang niet zouden zien. Maar dat is meestal niet het geval.”

Het lijkt op communisme: dit zou theoretisch gezien misschien kunnen werken, mits er geen externe invloeden waren. In wezen is het een goede theorie: mensen houden van het gemak, de orgasmes en het standby hebben van iemand om seks mee te kunnen hebben zonder dat je af en toe moet checken hoe het gaat of urenlang met de ander moet bellen (meerdere keren seks hebben met iemand moet niet verward worden met een weekendflirt – die kan lijken op de romantische periode aan het begin van een relatie, voordat-ie zomaar verdwijnt). Het probleem is alleen dat de samenkomst van twee mensen die precies hetzelfde willen en daar ook nog eens goed over kunnen communiceren, bijzonder zeldzaam is.

Zo kan het zijn dat de ene persoon toch gevoelens heeft voor ander, wat niet wordt uitgesproken. Wanneer er een gebrek aan communicatie is, kan het misschien wel een jaar duren voordat je doorhebt wat er aan de hand is, en dan is het al te laat. Reductress schreef laatst een artikel met de titel: “Are You Dating or Just Friends Who have Sex and See Each Other 5 Times a Week?” Het artikel beschrijft de several-night-stand zo goed dat ik nerveus werd toen ik de titel voor de eerste keer las. Mensen zijn zo bang voor de labels “vriendje” en “vriendinnetje,” maar ze zijn verrassend comfortabel met rollen die dat net niet zijn.

Ana* is een hetero vriendin van mij en zit op dit moment midden in zo’n situatie waarin ze regelmatig seks heeft met dezelfde persoon. Ze vertelt dat mannen en vrouwen volgens haar hele verschillende ideeën hebben over ‘serieus worden.’

“Voor veel vrouwen die ik ken betekent het dat je geen seks meer hebt met anderen en dat je af en toe leuke dingen doet samen,” zegt Ana. “Voor mannen is er sprake van ‘serieus worden’ als je elkaars moeder ontmoet, elkaar elke dag appt, alleen met elkaar bent en niet met je vrienden en elk weekend samen bent. Natuurlijk kan het voor iedereen verschillende dingen betekenen en heeft iedereen andere behoeftes in een relatie. Maar de meeste jongens lijken bang te zijn voor een relatie omdat ze de controle niet willen verliezen.”

Maar ze willen wel de positieve aspecten van een relatie. “Ze zeggen tegen vrouwen dat ze niks serieus zoeken, maar zodra jullie samen zijn willen ze wel zoenen, samen films kijken, je kont aanraken, naar musea gaan, geweldige seks hebben enzovoort,” vervolgt ze. “Afgezien daarvan willen ze zich op geen enkele manier ergens aan verplichten. Dat voelt niet zo fijn. Iedereen wil zich bijzonder voelen in een relatie – iedereen wil het gevoel hebben dat de andere persoon alleen jou leuk vindt en alleen met jou seks wil hebben.”

Vorig jaar had Ana een vrijblijvend iets met een jongen en hadden ze onveilige seks (ja, ze weet dat dat onverantwoordelijk is). Toen ze voorstelde om een condoom te gebruiken – aangezien ze ook seks hadden met andere mensen – schrok hij. Hij vond het verschrikkelijk dat ze over dit onderwerp – dat het idee van exclusiviteit insinueert – begon. Ook al ging het haar vooral om haar gezondheid. Voor hem was de onderliggende boodschap: “Als je seks wil blijven hebben, moeten we exclusief zijn.”

“Hij zei: ‘Wow, wow, wow – dit begint serieuzer te worden dan ik wil,’” herinnert ze zich. “Het is alsof we allemaal dezelfde woorden gebruiken maar ze voor iedereen iets anders betekenen.”

“Ik had een jongen ontmoet in de metro en we hadden al ongeveer een maand seks. Ik had zelfs zijn vrienden ontmoet enzo. Maar hij verbrak het contact omdat hij bang was voor een relatie,” vertelt een andere vriend me. “Toen ben ik in huilen uitgebarsten en zag ik een dakloze man in zijn broek poepen.”

Dankzij de populariteit van datingapps en de alom aanwezige tegenzin om je romantisch te binden, is regelmatig vrijblijvend seks hebben een goede optie geworden om te kunnen blijven swipen tot je erbij neervalt, terwijl je tegelijkertijd seks kan blijven hebben als het jou uitkomt. Maar terwijl het een progressieve en zogenaamd verlichte optie lijkt, zorgt het er alleen maar voor dat mensen zich ongeliefd voelen. Ik kan bijna altijd wel vrijblijvend seks hebben met wie ik maar wil. Dus ik voel me bijna beledigd als mensen voorstellen om regelmatig vrijblijvend seks te hebben, of dat nou expliciet of impliciet gebeurt door bijvoorbeeld opvallend liefdevol te doen.

Het lijkt wel alsof ik ze dankbaar moet zijn dat ze me zo moedig aanbieden om me elke week te neuken met de gulle toevoeging van het lepeltje-lepeltje liggen en af en toe een goed gesprek. Ik heb geweldige vrienden waar ik mee kan praten, plus duizenden euro’s aan seksspeeltjes. Als een vaste sekspartner geen emotionele verbintenis aan wil gaan – er zijn veel mannen en vrouwen die dat niet willen – dan ben ik niet geïnteresseerd. Als ik geil ben kan ik op Tinder kijken, naar een willekeurige bar gaan, een vibrator gebruiken of gewoon ongeveer drie minuten midden op straat gaan staan en vragen of iemand toevallig zin heeft – een geïnteresseerde zal zich echt wel aandienen.

Met andere woorden: ik ben niet onder de indruk van een aanbod om regelmatig seks te hebben. Misschien dat het vroeger verfrissend was, maar tegenwoordig is het vooral deprimerend en verwarrend. Meestal bieden mensen het niet eens echt aan – dat zou tenminste nog een beetje attent zijn. Meestal proberen ze gewoon zo lang mogelijk een nep-relatie in stand te houden.

Het is natuurlijk de taak aan beiden om eerlijk te zijn en duidelijk te zijn in wat je wilt. Regelmatig vrijblijvend seks hebben kan geweldig zijn als beide personen weten waar ze mee bezig zijn. Ik heb zelf seksomgangsregelingen gehad waarin we het helemaal eens waren over de vrijblijvendheid ervan. Daarom waren deze ervaringen ook zo positief.

Maar dit komt niet vaak voor, ben ik achter gekomen. Meestal wil de een iets anders dan de ander. Uiteindelijk moet diegene die meer wil vaak de afschuwelijke ‘waar staan wij nu?’- vraag stellen, waar vaak een vecht-of-vluchtreactie op volgt. Een duidelijk gesprek dat aan het begin wordt gevoerd zou een hele hoop schade kunnen voorkomen.

