De opmerkelijke opmars van S.P.A.L. vanaf het vijfde niveau in Italië naar de Serie A

Ook in de Italiaanse Serie A zijn ze alweer even onderweg. De competitie is misschien een beetje voorspelbaar – Napoli en AS Roma gaan vast weer strijden om de tweede plek, terwijl Juventus er met de titel vandoor gaat. Maar toch is er een club die in het oog springt.



S.P.A.L. uit Ferrara werd vorig seizoen kampioen in de Serie B en speelt nu op het hoogste niveau. De kans is groot dat je nog nooit van de club hebt gehoord en dat is niet gek. S.P.A.L. heeft bijna 50 jaar niet in de Serie A gevoetbald. Vijf jaar geleden was de club zelfs nog op sterven na dood en speelden ze op het vijfde niveau van Italië.



Het noodlot werd eigenlijk al bezegeld door Gianfranco Zigoni in 1968. Hij zorgde er met zijn doelpunt tegen S.P.A.L. voor dat de club degradeerde en nooit meer terug dreigde te komen. Maar bijna vijftig jaar later zorgde Gianmarco Zigoni – inderdaad de zoon van – er met zijn teamgenoten voor dat de stad Ferrara weer een club heeft om trots op te zijn. Zigoni had vorig jaar met tien treffers een groot aandeel in het kampioenschap.

Dit kan je gerust een voetbalsprookje noemen. Sinds de degradatie in 1968 bungelde de club in de krochten van het Italiaanse profvoetbal. In 2005 werd de club zelfs failliet verklaard. Ze maakten een doorstart, maar daarna ging het niet veel beter. S.P.A.L. belandde uiteindelijk op het vijfde niveau.



“Zelfs de meest optimistische fans hadden een rentree in de Serie A nooit durven dromen. Het was al een wonder dat de club vorig seizoen in de Serie B speelde na 23 jaar,” zegt journalist Mauro Malaguti.



Mensen uit Ferrara kunnen nog makkelijk voor de geest halen hoe slecht het ging. Na het faillissement in 2005 ging het in 2013 bijna opnieuw mis. De burgemeester wist zich geen raad met de traditieclub en belde met de vermogende Colombarini-familie. De familie was al eigenaar van Giacomense Calcio. Ze zagen wel wat in S.P.A.L. en kochten de club. Giacomense Calcio en S.P.A.L. fuseerden en zo kon de lokale trots blijven bestaan. Bovendien kwam er een droom uit voor voorzitter Walter Mattioli van Giacomense Calcio. Als kind was hij al fan van S.P.A.L. en nu kwam zijn droom uit om de dagelijkse leiding op zich te nemen.



Giacomense Calcio was net gepromoveerd naar het vierde niveau, dus dat kwam goed uit. In seizoen 2013/14 kon de fusieclub S.P.A.L. 2013 beginnen in de vierde divisie en vanaf toen ging het snel.

Videos by VICE

Technisch directeur Davide Vagnati (l) en trainer Leonardo Semplici. (Foto via Imago)

Maar hoe is deze enorme opmars in de Italiaanse voetbalpiramide mogelijk? Vooral voorzitter Walter Mattioli speelt hierin een grote rol. Hij kwam met een gezond beleid en werkt met onuitputtelijke energie voor zijn jeugdliefde. Zijn beste beslissing was misschien wel om voormalig Giacomense-speler Davide Vagnati te benoemen tot technisch directeur. Het is een onafscheidelijk duo geworden dat nauw samenwerkt met de Colombarini-familie. “We hadden van tevoren maar één doel: we wilden nooit meer financiële problemen en gekke schandalen meemaken. En verder zouden we zien waar het schip zou stranden,” zei Mattioli in een Italiaanse krant.



Natuurlijk wordt S.P.A.L. behoorlijk geholpen door gulle investeringen van de vermogende Colombarini-familie, maar relatief gezien vallen die bedragen wel mee. In tegenstelling tot andere clubs in Europa is het sportieve succes van S.P.A.L. niet ‘gekocht’. De club is met weinig middelen uitgegroeid tot een sterke, stabiele club in Noord-Italië. Het beleid is helder en verantwoord. Het bestuur heeft de laatste jaren slim ingekocht en de selectie bestaat vooral uit spelers die transfervrij waren of gehuurd zijn. Bovendien is bijna iedereen Italiaans en dat zorgt voor een goede band met de supporters.



Ook lopen er in de selectie nogal wat talentvolle spelers rond. De 19-jarige Alex Meret is misschien wel het beste voorbeeld. Hij is een van de talentvolste keepers van Europa en werd zelfs al eens bij de Italiaanse selectie gehaald. Maar het mooiste verhaal komt eigenlijk van middenvelder Manuel Lazzari. Hij speelde in 2012 nog voor Giacomense en kwam na de fusie naar S.P.A.L. Sindsdien heeft hij alle successen meegemaakt en staat dit seizoen ineens tegenover de sterren van Juventus en AC Milan.



Het transferbeleid kon bijna niet beter, maar toch zijn een paar slimme aankopen niet genoeg. Ook trainer Leonardo Semplici heeft een flinke vinger in de pap. Al sinds december 2014 staat hij aan het roer bij de club en promoveerde sindsdien twee keer. Hij laat zich inspireren door Monaco-coach Leonardo Jardi en speelt een verfrissend aanvallend 3-5-2-systeem.



Met een slim bestuur, getalenteerde selectie, vermogende eigenaar en verfrissende trainer loopt de club natuurlijk over van de ambitie. Er wordt behoorlijk gesleuteld aan het stadion en de kosten lopen op tot ongeveer vier miljoen euro. Meer dan de helft van dat bedrag komt uit het privévermogen van de Colombarini-familie. Maar daar krijgt de familie ook veel voor terug. In Ferrara kunnen ze niet meer stuk en lijken inmiddels de status van levende legendes te hebben bereikt.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.