De opmerkingen die je voor je kiezen krijgt na een cosmetische ingreep

Ik kan me nog goed de fronsende blikken van mijn klasgenoten herinneren, toen ik over lipfillers begon. “Je gaat er nep uitzien,” was een van de opmerkingen die ik ontelbare keren heb gehoord, net zoals de opmerking dat ik op een eend zou gaan lijken, of verslaafd zou raken aan botox. De meeste mensen in mijn omgeving schrokken van alleen al het woord ‘lipfillers’, laat staan toen ik na mijn eerste behandeling met blauwe, opgezwollen lippen op school verscheen.

Later vonden de meesten het toch wel mooi – het past immers goed bij m’n gezicht. Maar mensen bleven er altijd ongemakkelijk geheimzinnig over doen. Zo riep een klasgenoot mij een keer bij haar, en fluisterde ze: “Mag ik je wat vragen? Heb je je lippen opgespoten?” Ze vroeg het op een volume alsof niemand anders deze vraag mocht horen, alsof ik een groot ongemakkelijk geheim bij me droeg.

Ik ben al jaren geïnteresseerd in cosmetische ingrepen en heb zelf nu twee behandelingen ondergaan (ik ben 22). Er valt wat te zeggen voor mensen die kritisch zijn, bezorgd dat jonge meiden (en jongens) het idee krijgen dat ze aan een bepaald ideaal moeten voldoen. Tegelijkertijd: voor mezelf was het echt mijn eigen keuze, en ik verbaas me erover hoezeer het voor veel mensen nog altijd een enorm taboe is. Ik vroeg daarom vijf andere tieners en twintigers die zichzelf cosmetisch hebben laten opdirken wat voor opmerkingen zij zoal naar hun (rimpelloze) hoofd geslingerd krijgen.

MELLE (19)

VICE: Hoi Melle. Wat heb je allemaal aan jezelf veranderd?

Melle: Ik heb fillers in mijn lippen, een Brazilian butt lift en een full body-liposuctie laten doen. Ook heb ik een gynaecomastie-behandeling [borstcorrectie] en buccal fat removal [voor strakkere jukbeenderen] gedaan. Ik heb facings, botox en filler in mijn gezicht.

Hoe reageren mensen?

Mensen kijken me vaak aan, sommigen lijken geshockeerd. Ik hoor regelmatig dat ik op Ken van Barbie lijk, of ze vragen of ik door heb dat ik mezelf juist lelijk maak. Soms denk ik dan: jij zou er ook niet op achteruit gaan als je jezelf liet veranderen – maar dat slik ik dan in.

Vind je het vervelend?

Kijk, er zullen altijd veel meningen zijn over plastische chirurgie, maar ik heb daar schijt aan. Mensen moeten me nemen zoals ik ben, anders ga ik liever niet met ze om. Ik vind dat ik mooier ben met fillers, andere meningen hoef ik niet te horen als ik er niet om heb gevraagd. Uiteindelijk loop je zelf met je onzekerheden rond, dus waarom zou je je laten tegenhouden door anderen? Meningen verschillen. Ik veeg daar mijn dikke reet mee af, mijn BBL-kont.

Waarom heb je zoveel behandelingen ondergaan?

Ik kan dit doen, dus ik denk vooral: waarom niet? Ik denk dat er ook wel een stukje onzekerheid bij komt kijken. Vroeger werd ik gepest en noemden andere kinderen me dik. Die onzekerheden heb ik dus mooier gemaakt.

Waarom zijn mensen zo kritisch, denk je?

Omdat ik een youtubekanaal heb, verwijten mensen me weleens dat het kwalijk is omdat ik een voorbeeldfunctie zou hebben. Maar ik doe dit niet zodat anderen denken: wow ik wil dit ook. Het zijn bij mij trouwens vooral de wat oudere mensen die negatieve opmerkingen maken, vooral op Facebook.

Hoe zit het met versieren en daten en zo?

Ik neem aan dat mensen die contact zoeken op het gebied van daten, het mooi en aantrekkelijk vinden. Tijdens het uitgaan knappen mensen er misschien wel op af, maar ik ben daar dan niet mee bezig – ik ben namelijk veel te druk met of mijn haar goed zit en of ik bruin genoeg ben. Als ik altijd bezig was met de mening van anderen zou ik nachten wakker liggen, maar ik hou te veel van slaap.

RUSLANA (18)

VICE: Wat heb je aan jezelf veranderd?

Ruslana: Ik heb mijn lippen opgespoten omdat ze ongelijk waren. Ik stoorde me er ontzettend aan, ondanks dat anderen het niet zagen. Mensen die dichtbij me staan maakt het niet veel uit, maar andere mensen, zoals collega’s, zeggen vaak: “Je bent pas achttien, waarom begin je daar nu al aan?’ Ik ben hartstikke tevreden met mezelf, maar wilde het gewoon graag.

En wat zeg jij dan?

Op je achttiende ben je, in mijn ogen, volwassen genoeg om zelf keuzes te maken. Ik denk dat veel mensen botox en fillers associëren met oude vrouwen, vrouwen met rimpels en een slappe huid. Ze denken meteen dat ik op mijn dertigste op Donatella Versace zal lijken. Mensen onthouden vaak alleen de hele extreme cosmetische ingrepen, en de ingrepen die mis gaan.

Ben je er open over, of wacht je totdat anderen erover beginnen?

Als mensen me op social media complimenteren over mijn lippen vertel ik het gewoon uit mezelf. Het is oneerlijk om mensen het gevoel te geven dat alles en iedereen perfect is, dus ik vind dat ze het recht hebben om te weten dat ik, tussen aanhalingstekens, valsspeel.

Wat was de meest botte reactie die je ooit kreeg?

Een collega zei tegen me dat ik op Katrien Duck ga lijken, als ik zo doorga. Een paar andere collega’s gaven hem gelijk. Ik heb het maar gelaten.

Zijn mensen weleens op je afgeknapt of vinden mensen het juist een aantrekkelijk idee?

Veel mensen zijn afgeknapt nadat ze het wisten. Op Tinder geven jongens me soms complimenten over mijn lippen. Ik zeg dan eerlijk dat ze nep zijn, waarop sommigen antwoorden: ‘Oh, je bent zo’n type dat binnen vijf jaar haar gezicht niet kan bewegen door de botox.’ Gelukkig reageren niet alle mannen zo – sommigen vinden het juist mooi en leuk dat ik er open over ben.

Waarom accepteer je jezelf niet zoals je bent – zonder lipfillers bedoel ik?

Onzekerheid is vaak van mensen af te lezen, ook bij mij. Dan gaan mensen vragen of je wel lekker in je vel zit. Ik kreeg die vraag vaak, voordat ik mijn lippen had gedaan. Er zullen genoeg meiden zijn die vollere lippen willen omdat Kylie Jenner het heeft, maar er zijn ook mensen die het echt voor zichzelf doen. Het gaat er om dat jij je mooi voelt, niet wat een ander vindt.

Wil je meer veranderen aan jezelf?

Ik heb volgende maand een afspraak. Mijn lippen wil ik bijhouden en over een tijdje wil ik mijn kaak, frons en kin laten doen. Ik heb geen enkel moment spijt gehad, omdat ik tevreden ben over het resultaat.

Vind je dat mensen minder moeilijk moeten doen over fillers en botox?

Ja, als ik iets verander voel ik me zelfverzekerder. Dat doe ik voor mezelf, en mensen realiseren zich dat niet. Ik vind het onzin dat mensen nog steeds commentaar leveren op iemands levensstijl en eigen keuzes.

MELANIE (21)

VICE: Wat heb je aan jezelf laten veranderen?

Melanie: Ik heb filler in mijn lippen en traangoot, en botox in mijn frons. Ik had geen dunne lippen, maar zag hoe mooi plumpy ze waren bij anderen. Ik was nieuwsgierig, dus wilde het gewoon eens proberen. De botox heb ik genomen omdat ik altijd best diep fronste. Later merkte ik dat het ook nog eens hielp tegen mijn hoofdpijn. Ook had ik wallen, waardoor ik er altijd moe uit zag. De traangootfiller maakt het gezicht egaler.

Zijn mensen er weleens door afgeknapt?

Ik kan het op zich wel begrijpen dat mensen geen ‘nep’ persoon willen, maar er is nooit iemand op me afgeknapt door mijn fillers. Ik heb juist complimenten gekregen over mijn volle lippen. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met een grens. Je kunt je gezicht een beetje een touch geven, maar je kunt ook doordraaien.

Heb je het idee dat het een taboe is?

Ja, helaas wel. Er wordt vaak gezegd dat je blij moet zijn met wat je hebt en wie je bent. Ik denk dat het bij sommige mensen ook met jaloezie te maken heeft; ze durven niet, of ze hebben de middelen niet. Dat is niet erg, maar ze moeten ons ook vrij laten in onze keuze. Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden. Als je onzeker bent over iets en je kan er iets aan doen, waarom zou je het dan niet doen?

Dus jij blijft doorgaan met fillers?

Ik blijf mijn lippen, frons en traangoot bijhouden. Ik heb wel getwijfeld of ik er al aan moest beginnen op mijn 21e – het is een hele opgave om dit jaren bij te houden, en het kost een hele hoop geld.

KOSTA (23)

VICE: Ha Kosta, wat heb je aan jezelf veranderd?

Kosta: Ik heb fillers in mijn lippen, kin, kaak, jukbeenderen, traangoten, neuslippenplooi, wangen en frons. Daarnaast heb ik botox in mijn voorhoofd, een eyebrow-lift, kraaienpoten, een soort facelift met vijftien draadjes in mijn voorhoofd en facings gedaan. Ook heb ik een neuscorrectie, liposuctie en Brazilian Butt lift laten doen.

Jeetje. Waarom zoveel?

Ik was niet onzeker, maar wilde het gewoon graag omdat ik het mooi vind. Zo’n vijf jaar geleden ben ik ermee begonnen en ik zeg je eerlijk: het is een verslaving.

Krijg je kritiek?

Op mijn oude instagramaccount had ik veel volgers, en daar kreeg ik weleens haatreacties, maar het valt op zich wel mee. Ik vind zelf dat ik alles redelijk natuurlijk heb gelaten.

Heb je het idee dat mensen er over het algemeen moeite mee hebben?

Ja – ik denk dat mensen vooral moeite hebben met het idee dat onze kinderen later niet op ons zullen lijken, omdat wij aan onszelf hebben laten sleutelen. Dat idee vinden mensen gek. En daarnaast denk ik dat het te maken heeft met jaloezie, want er hangt wel een prijskaartje aan.

Vertel je het mensen zelf of wacht je totdat zij erover beginnen?

Na mijn behandelingen post ik op social media meteen dat ik nieuwe lippen of een nieuwe neus heb. In een gesprek zou ik het niet zomaar zeggen, maar als iemand er naar vraagt zal ik altijd eerlijk zijn.

Wat is de meest opmerkelijke reactie die je je kunt herinneren?

Iemand zei een keer dat als ik zou zinken, mijn lichaam zou blijven drijven omdat mijn lippen zo dik zijn. Echt een rare opmerking. Oh ja, en iemand vroeg me een keer of ik wel gewoon normaal kon eten en ademen. Haha.

Wat vind je van mensen die een negatief oordeel hebben over fillers en botox?

Mensen moeten elkaar met rust laten. Het gaat toch niemand iets aan! Een mening hebben is prima, maar ik zal nooit begrijpen waarom mensen ‘gadver, wat heb jij gedaan?’ zeggen. Als je iets niet mooi vindt aan jezelf betekent het niet meteen dat je onzeker bent – waarom moet je jezelf accepteren als het mooier kan?

JACKY (24)

VICE: Wat heb je aan jezelf laten veranderen?

Jacky: Ik heb mijn lippen met 0,8 ml laten opvullen en mijn wenkbrauwen, eyeliner en lippen met permanente make-up laten tatoeëren.

Vertel je dat mensen meteen of wacht je totdat zij erover beginnen?

Meestal denken mensen dat het gewoon mijn eigen lippen zijn. Ik wacht meestal totdat anderen erover beginnen, tenzij het al over het onderwerp gaat, dan vertel ik altijd enthousiast over de fillers en permanente make-up. Ik heb ook een blog en mensen vragen mij vaak advies, dus dan praat ik er ook over.

Dus je bent niet bang dat mensen je er om veroordelen?

Nee, ik krijg vaak complimenten en vragen over mijn wenkbrauwen en lippen.

Andere mensen krijgen wel soms negatieve opmerkingen over hun ingrepen.

Tegenwoordig veroordelen mensen elkaar te snel. Ik denk dat mensen er moeite mee hebben, omdat het vaak gezien wordt als nep en ordinair. Maar je hoeft er niet meteen uit te zien als Barbie. Ik zie het als een extra touch om dat mooie van jezelf net even wat meer naar voren te laten komen.

Waarom moeten mensen stoppen met zeiken over fillers?

Het is 2019, mensen verschillen nou eenmaal enorm van elkaar. En dat is prima, dus laat iedereen gewoon in zijn waarde. Of het er nou natuurlijk of extreem uitziet, dat moet iedereen zelf bepalen.

Disclaimer: Iedereen heeft onzekerheden, en sommigen willen er gewoon een beetje anders uitzien, maar bij sommige mensen kan dit leiden tot een obsessie. Dat heet body dysmorphic disorder, en is gevaarlijk. Als je obsessieve neigingen bij jezelf herkent, neem dan contact op met je huisarts, die je – indien nodig – kan doorverwijzen naar een psycholoog.