De oprichter van “Latinos for Trump” wil geen tacotrucks op elke straathoek in Amerika

Een kersverse reden om voor Donald Trump te stemmen komt van een man genaamd Marco Gutierrez – en het is misschien wel de vreemdste reden om voor een presidentskandidaat te stemmen. Gutierrez is de oprichter van de groep “Latinos for Trump”, wiens motivatie om op Trump te stemmen is dat zonder Trump, de VS overspoeld zullen worden met tacotrucks.

Gutierrez vindt het verschrikkelijk als dat zou gebeuren. “Mijn cultuur is erg dominant,” zei Guiterrez in een interview met MSNBC afgelopen donderdag. “Het zal voor problemen gaan zorgen. Als we er niets aan doen, hebben we straks op elke straathoek een tacokraam.”

Het argument is op zijn minst vreemd, maar nog gekker als je bedenkt hoeveel mensen uit Mexico al werken in Amerikaanse restaurants. Wie ook maar iets weet van Amerikaanse restaurants, weet dat er meer koks uit Oaxaca sashimi maken dan koks uit Osaka, en dat er meer mensen uit Puebla steak au poivre en coq au vin uit keukens toveren dan Fransen.

Volgens een onderzoek uit 2015 van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, identificeert 24,8 procent van de mensen die in de voedselindustrie werken zich als Latino. Dit flinke percentage komt niet eens in de buurt van de echte aantallen, want de studie richtte zich alleen op de legale werknemers.

Als je de illegale latino-werknemers mee zou tellen – er zijn schattingen dat ongeveer 20 procent van alle werknemers in de Amerikaanse horeca illegaal is – dan betekent het dat bijna 50 procent van de werknemers in de restaurants Midden-Amerikaanse roots hebben.

En op een of andere manier hebben zij nog nooit de behoefte gehad om de Amerikaanse straten te bedelven onder hopen taco’s.

Guiterrez vergeet met zijn uitspraken ook even de basisprincipes van de vrije markt en het principe van vraag en aanbod. Kortom, het idee dat Amerika zal veranderen in een egale zee van tacos de lengua en birria laat niet alleen zien dat Guiterrez niet begrijpt hoe de restaurantwereld werkt, maar ook de waarde van alle voordelen van een multiculturele samenleving niet ziet.

Los van dit alles: waarom zou het een probleem zijn als alle Amerikanen in aanraking komen met een van de rijkste en veelzijdigste keukens in de geschiedenis van de mens? We vertrouwen erop dat je deze vraag zelf wel kan invullen.