De oprichters van het Halal Food Festival willen dat halalvlees doodnormaal wordt

Als Nederlandse moslim heb je het niet altijd even makkelijk qua eten. Ik herinner me nog de verjaardagsfeestjes waar ik als kind heen moest. Alle vriendjes om me heen zetten hun tanden in dampende broodjes met knakworsten, terwijl ik het moest doen met een droge plak kaas. Begrijp me niet verkeerd, kaas is hartstikke lekker, maar door mijn Afghaanse afkomst waren knakworstjes voor mij taboe. Met smeulende ogen keek ik naar de gekke vleesvarianten die de niet-moslims om me heen op hun bammetjes konden knallen.

Meer dan een homp vlees bij de halalslager was er toen niet te krijgen, maar dat is de laatste jaren gelukkig helemaal anders. Halal is de snelst groeiende categorie binnen de foodbranche in Nederland. Wahid Ramdjan maakte een halalversie van frikandellen en boterhamworst, in zo goed als elke supermarkt is een halalhoekje te vinden, en in de Randstad hoef je in bepaalde stadsdelen nauwelijks nog te vragen of eten halal is, of je nou bij de Chinees of de Mexicaan zit. Moslims, maar ook niet-moslims, weten dit steeds breder wordende aanbod aan halal te waarderen, denk maar aan de halalslager in Amsterdam-Noord waar dagelijks honderden moslims en niet-moslims heen gaan om een legendarisch broodje halal-grillworst te halen.

Toch heersen er nog een hoop vooroordelen rondom de term ‘halal’. De term betekent letterlijk ’toegestaan’ en staat synoniem voor alles wat geoorloofd is binnen de islam. Dit heeft betrekking op meerdere aspecten van het leven: van bijvoorbeeld geen seks voor het huwelijk tot voeding. Veel mensen denken dat het zich beperkt tot het onverdoofd ritueel slachten van dieren, en noemen moslims dus maar al te graag dierenbeulen, terwijl in de regel ook de weg naar de slachtbank bijvoorbeeld halal moet zijn. Het dier moet dus ook een goede verzorging hebben gehad.

Aziz (32) en Ouahiba (36) Bokazini, twee jonge Amsterdamse moslims van Marokkaanse afkomst, willen het stigma rondom halal doorbreken. Ze organiseren komende maand het allereerste Halal Food Festival van Nederland. Ik ging met broer en zus eten bij hun favoriete halalrestaurant in Amsterdam-West en sprak hen over hun initiatief, het tekort aan halal-eten op muziekfestivals, uitgescholden worden voor dierenbeul en de toekomst van halal in Nederland.

MUNCHIES: Hoe kwamen jullie op het idee het allereerste halal-foodfestival te organiseren

Aziz: Ik kom veel op foodfestivals. Alleen liep ik op die festivals steeds tegen hetzelfde probleem aan: is het halal? Elke keer was het antwoord nee. Ik dacht: als ik steeds hetzelfde antwoord krijg, ga ik er zelf wat aan doen.

“Toen ik acht was kocht mijn moeder voor het eerst halalfrikandellen. Die bestonden toen net. We aten ze drie weken lang elke dag.”

Was het tijdens het opgroeien ook soms vervelend, als jonge Nederlandse moslim tussen zoveel mensen die niet halal eten?

Aziz: Ik wist niet beter. Zo’n 25 jaar geleden was er maar een heel beperkt assortiment halalvlees. Ik herinner me nog dat ik zag dat mijn vriendjes boterhamworst kregen, dat kenden wij helemaal niet. Ik at niks anders dan kaas en hagelslag, maar ik had niet het gevoel dat ik iets miste.

Ouahiba: Nou, ik wel! Ik was jaloers op mijn vrienden en bleef soms lange tijd naar hun plakjes worst staren. Toen ik een tiener was, had je maar één soort halalworst en daar staken soms de veren gewoon nog uit. Dat zorgde bij mij wel voor frustratie. Ik weet nog goed dat ik eens iemand een broodje met schouderham zag weggooien. Ik vond dat er zo lekker uitzien dat ik echt een hartverzakking kreeg. Waarom gooi je zoiets weg?

Aziz: Nu bestaan er heel veel soorten halalvlees en ik ben heel blij dat die er zijn. Toen ik acht was kocht mijn moeder voor het eerst halalfrikandellen. Die bestonden toen net. We aten ze drie weken lang elke dag. Daarna kwam er in Amsterdam-Noord een slager die een halalversie van rundervinkjes, -tartaartjes, en een heleboel andere dingen die je ook bij de Nederlandse slager kon krijgen ging verkopen. Er ging een wereld voor me open! De dingen die ik alleen kende van televisie of bij vrienden thuis, mocht ik plots ook eten. Ik was fucking blij. Laatst at ik voor het eerst halalbacon. Het klinkt een beetje sneu, maar ik was euforisch, als een 32-jarig kind.

Al die soorten halalvlees, die willen jullie door middel van dit foodfestival aan de wereld tonen?

Aziz: Ja, kijk: wat de generatie allochtonen voor ons at, is anders dan wat wij eten. Mijn vader gaat nog steeds naar de slager om daar kilo’s vlees te kopen. Wij daarentegen zijn opgegroeid temidden van biefstuk, bacon, kipfilet, paardenrookvlees, noem maar op. Onze ouders kennen dat niet, maar wij willen daar graag halalversies van zien. We willen graag voorzien in een vraag die er al heel lang is. Halal zit in de lift en foodfestivals ook, dus dit is het perfecte moment voor een halal-foodfestival.

Ouahiba: Precies, toen de trend rondom foodfestivals en foodtrucks opkwam, besefte ik hoe ‘wit’ het was op die evenementen. Dat kan anders.

“Ik hoop oprecht dat we met dit festival een lans breken. Hoe tof zou het zijn als er volgende zomer op Appelsap een foodcorner komt met halalproducten, en dat wij daaraan hebben bijgedragen?”

Wie hoop je dat er op jullie festival komen?

Aziz: We mikken op Nederlanders die halal eten, en die nog nooit op een foodfestival zijn geweest, omdat ze op andere foodfestivals niet terecht kunnen, en dit dus nog nooit hebben meegemaakt.

Ouahiba: Een heleboel mensen weten niet hoe een foodfestival werkt. We krijgen vragen of je voor zeven euro vijftig onbeperkt kunt eten. We proberen een volledig nieuwe doelgroep te laten zien wat een foodfestival is, dat er een festival bestaat waar ze alles kunnen eten zonder gefrustreerd naar huis te moeten met de gedachte: had ik die burger maar kunnen nemen.

Aziz: Ik zou het ook heel tof vinden als er veel autochtonen komen, uit nieuwsgierigheid, om te kijken hoe ‘eng’ halal is.

Ouahiba: Elke keer wanneer we een kaartje aan een mevrouw De Vries verkopen doen we een dansje.

Aziz: Juist, de discussie rondom halal is onnodig, we willen het in een positief daglicht zetten. Ik hoop oprecht dat we er met dit festival een lans voor breken. Hoe tof zou het zijn als er volgende zomer op Appelsap een foodcorner komt met halalproducten, en dat wij daaraan hebben bijgedragen?

Kahvalti (Turks ontbijt), menemen (roerei) en Sade Yumurta (omelet)

Hoe zijn de reacties tot nu toe?

Aziz: Positief! Natuurlijk hebben we ook boze reacties gehad op Facebook, ik vermoed van PVV-stemmers. Dat we dierenbeulen en barbaren zijn. We kregen zelfs een doodsbedreiging. Ik heb bewust op de Facebookpagina van Geert Wilders mensen uitgenodigd omdat ik die bij de hand wil nemen en wil zeggen: ‘Zie je nou wel, het smaakt gewoon zoals jouw vlees!’

Ouahiba: We vallen in elk geval op. Er zijn zelfs politieke partijen die aanwezig zullen zijn. DENK gaat smoothies maken tijdens het festival en de PvdA komt met een foodtruck.

“Ik heb bewust op de Facebookpagina van Geert Wilders mensen uitgenodigd omdat ik die bij de hand wil nemen en wil zeggen: ‘Zie je nou wel, het smaakt gewoon zoals jouw vlees!’”

Los van het aanbod, zijn er nog dingen waarin jullie festival zich gaat onderscheiden van andere foodtruckfestivals?

Aziz: Er is geen alcohol. Dat is op de meeste foodfestivals wel hetgeen wat mensen daar houdt. Als je dat weghaalt moet je iets anders verzinnen. Daarom hebben we kookshows, een podium voor dj’s en muzikanten, zoals Appa en Gio. Verder proberen we ook met ons aanbod op te vallen. Een taco is een taco, maar we hebben ook Iraans, Koerdisch en Libanees eten. Het publiek zal, gokken we, ook diverser zijn dan op een gemiddeld foodfestival.

Het viel me op dat er niet enkel islamitische foodtrucks op jullie festival zullen staan. Ook niet-halal-foodtrucks maken voor de gelegenheid een halalversie van hun product.

Aziz: We willen het aanbod zo divers mogelijk maken. De enige voorwaarde is dat het eten halal is, verder is iedereen die daarin kan voorzien welkom. Kijk, dat is net het leuke aan een foodfestival, dat je dingen kunt uitproberen die je normaal niet zou eten of nergens anders tegenkomt. Als Nederlandse foodtruckhouders hun assortiment willen aanpassen voor deze doelgroep, is dat in onze ogen alleen maar een compliment. Meer zelfs, het is een hele overwinning.

Ik lees vaak over fraude in de halalwereld. Hoe zien jullie erop toe dat het vlees echt halal gaat zijn?

Aziz: Dat is heel lastig te controleren. Net als in de biologische sector wordt vaak overal een labeltje opgeplakt. We hebben dus bewust een lijn getrokken tot waar we onze verantwoordelijkheid nemen: we zien toe op waar de leveranciers vandaan komen. De leverancier dient in het bezit te zijn van één of meerdere certificaten, uitgedeeld en gecontroleerd door een overkoepelende organisatie. En als een leverancier zich buiten het zicht van die controles niet aan de regels houdt? Tja, dan is het tussen hem en God later.

Als laatste: als je een ding zou mogen toevoegen aan het halal-aanbod, wat zou dat zijn?

Ouahiba: Een hotline die je kan bellen voor spareribs.

Aziz: Lekkere halalspareribs inderdaad! Ik heb ze tot nu toe twee keer gehad, en dat was geen succes. Ik wil gewoon een keer goed kunnen kluiven.

Ouahiba: En ook HEMA-worsten! De geur van die rookworsten, zo lekker! Als ze daar nou eens een halalversie van zouden verkopen…

