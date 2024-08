De orgie waar ik met mijn man aan meedeed redde ons huwelijk

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Ik groeide op in een traditioneel christelijk gezin en ging iedere zondag naar de kerk. Mijn ouders hadden voor de buitenwereld het perfecte monogame huwelijk, maar toen ik ouder werd realiseerde ik me dat niet alles zo perfect was als het leek.

Er moesten, dacht ik, ook andere manieren zijn om een relatie te hebben. Maar als jonge twintiger (ik ben nu 38) kon ik die vragen niet stellen zonder zwaar beoordeeld te worden. De afgelopen jaren ontdekte ik dat er meer mensen zijn zoals ik, mensen die zich niet goed voelen bij monogamie, en dat er plekken zijn waar zij elkaar kunnen ontmoeten en intieme relaties kunnen ontwikkelen.

Ik ben zeven jaar samen geweest met mijn man. Daarvoor heb ik twee serieuze relaties gehad, beide van ongeveer vier jaar. Ik ging nooit vreemd bij mijn vriendjes, maar ik heb altijd geworsteld met mijn gevoelens omtrent monogamie. Wanneer ik het leuk had met iemand anders wilde ik die gevoelens het liefst verder ontdekken. Dat dat niet kon frustreerde me. Ik maakte het uit met een van mijn exen omdat de verlangens om dingen te doen met anderen te overweldigend waren.

Toen ik mijn man Thomas ontmoette was hij op seksueel gebied veel vrijer dan iedereen die ik ooit heb ontmoet. Hij weigerde om in een hokje te worden gestopt en stond altijd open om nieuwe dingen te proberen. Ik voelde me veilig bij hem, dus vertelde ik hem over de gedachten en gevoelens die ik in eerdere relaties had gehad over monogamie. We spraken heel eerlijk over polyamorie, en ongeveer twee jaar later hadden we zelf een open relatie.

We hoorden steeds vaker verhalen over swingersfeesten. Het feest dat wij kozen heette Killing Kittens, en tot op de dag van vandaag is het het beste feestje waar we ooit naartoe zijn geweest.

Het feest werd gehouden in een club in een kelder en het was verplicht om je te verkleden en een masker te dragen. Bij binnenkomst kon je je spullen in de kleedkamers leggen, daarna was er prosecco en kon je de andere bezoekers leren kennen.

Ik weet nog goed dat toen mijn man de bar binnenliep – een zeer lange, aantrekkelijke man – een groepje vrouwen direct opstond en hem begon te volgen. Dat soort dingen gebeuren in een andere bar niet zo opvallend. Normaal gesproken zou je niet zo snel flirten met iemand die een partner heeft, maar deze groep vrouwen staarde hem schaamteloos aan. Vervolgens keken ze naar mij. Ik voelde me enorm ongemakkelijk; het was de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met het overduidelijke verlangen van andere mensen naar mijn man.

In de wereld van groepsseks zijn de mannen over het algemeen veel minder aantrekkelijk dan de vrouwen, dus er was veel interesse in Thomas. Twee meisjes – vrij jonge studenten – begonnen met ons te praten. Na een tijdje sprong een van de meisjes bovenop Thomas en begon hem te zoenen. De ander begon mij te zoenen. We gingen verder in de jacuzzi, en tijdens het zoenen zag ik in mijn ooghoek een heel knap Aziatisch meisje op en neer springen en zwaaien. “Mag ik meedoen?” vroeg ze. “Natuurlijk!” zeiden Thomas en ik meteen.

Het voelde heel goed, langzaam en sensueel. Ik was op dat moment niet echt op seks gericht, en ik genoot gewoon van deze ervaring met vrouwen. We besloten om in een van de hokjes te gaan zitten. We kozen er een met een kijkgaatje aan de buitenkant – alleen wisten we dat toen zelf nog niet. Er stond een hele groep mensen buiten naar ons te kijken.

Toen we het hokje binnenkwamen wisselden de meisjes om en werd het allemaal veel seksueler. Ik geloof dat we op dat moment allemaal naakt waren. Het voelde heel ontspannen, ik voelde me niet gepusht of ongemakkelijk. De meisjes en ik beften elkaar, en Thomas had seks met ze. Na een tijdje vertrokken ze en werd er aan de deur geklopt: een stel – een man en een vrouw – vroegen of ze binnen mochten komen.

Thomas leunde voorover en vroeg me of ik seks wilde hebben met die man. Ik zei ja, en we deden het veilig, maar ik besefte al gauw dat ik eerst een sociale interactie met iemand gehad moet hebben voordat ik kan genieten van seks met diegene.

Uiteindelijk had ik seks met die man, maar na ongeveer twee minuten voelde ik een enorme afstand ontstaan. Normaal gesproken heb ik liever seks met mannen dan met vrouwen, maar ik vond de seks met de vrouwen op dat feest leuker omdat we de tijd hadden genomen om elkaar te leren kennen. Met die man had ik direct seks. Ik herinner me dat hij mij van achteren nam en ik alleen maar dacht: hm, nee, dit werkt niet voor mij. Ik zei tegen hem: “dit is niet wat ik wil doen,” en dat snapte hij, hij stopte meteen. Ik vertrok en liet Thomas achter terwijl hij gepijpt werd door een andere vrouw. Ik kwam de meisjes van eerder tegen bij de douches en we lachten met elkaar tot Thomas naar buiten kwam.

Aan het eind van de avond gebeurde er iets ongemakkelijks. Er was een aantrekkelijk koppel op het feest, maar het was duidelijk dat zij niet zo enthousiast was over het hele gebeuren als hij. Je ziet aan de lichaamstaal van iemand of hij of zij een bepaalde grens niet wil overgaan. Ik kuste haar, en ze verstijfde. Haar partner begon met zichzelf te spelen in de hoop dat er iets zou gebeuren. Maar het was duidelijk dat ze er helemaal geen zin in had. Op een gegeven moment probeerde ik haar weer te zoenen, maar ze ontweek me. Ik voelde me verschrikkelijk. We excuseerden ons en zijn weggegaan. Op de terugweg haalden mijn man en ik samen ontbijt – ik had heel erg honger. Het was hard werken: we waren er vier uur en ik had seks gehad met minstens zes mensen.

Het klinkt misschien egocentrisch, maar ik had niet zoveel belangstelling voor wat Thomas aan het doen was op het feest – ik had alleen oog voor mijn eigen ervaring. Dat was een rare gewaarwording. Sinds dat feest geniet ik echt wanneer ik Thomas met een andere vrouw zie. Dat had ik niet verwacht. Ik heb hem gedeeld met andere vrouwen en werd daar opgewonden van. Het voelt heel gul, alsof iedereen aan elkaar geeft. Zelfs toen we begonnen met polyamorie en Thomas ook echt van andere mensen ging houden – hij had twee vriendinnen – gaf dat me een warm gevoel. Ook dat schokte me.

Toen we het feest verlieten voelden we ons enorm bevrijd. Het was zoveel beter dan wat we verwacht hadden. Mijn fantasie was om met meer dan één man te zijn, maar het bleek dat ik meer geïnteresseerd was in vrouwen. Met vrouwen kun je voor mijn gevoel zoveel meer doen – je handen op elkaar leggen, iemands rug strelen, door hun haar gaan. Met vrouwen gaat het om een flow, terwijl het met mannen meer is: we doen een condoom om en we gaan neuken.

Thomas en ik kwamen door deze avond veel dichter bij elkaar. We deelden een ervaring die we nooit met iemand anders zouden beleven. De eerste zes maanden na het feest waren geweldig. We kregen een baby en ik was getrouwd met iemand die van me hield, en me de structuur en steun kon geven die ik nodig had, maar me toch intieme relaties met andere mensen liet hebben. Het hebben van groepsseks heeft mijn relatie met mijn man enorm verdiept. Het voelde ineens alsof ik wél alles tegelijkertijd kon hebben. Het was bijna te mooi om waar te zijn.

We zijn nog naar twee andere feestjes gegaan, maar die waren niet zo leuk als die eerste. We ontdekten dat we vooral iets betekenisvols uit onze seksuele interacties wilden halen, dus besloten we om een open huwelijk te hebben en relaties met andere mensen aan te gaan. We werden, zoals mensen dat noemen, polyamoreus.

Er zat ongeveer twee jaar tussen het polyamoreus worden en dat eerste feest. Het kostte veel tijd om de basis van onze relatie zo op te bouwen dat het hebben van een polyamoreuze relatie geen invloed zou hebben op ons gezinsleven.

Omdat ik me zo geborgen voel bij Thomas, heb ik me nooit bedreigd gevoeld. Een paar keer werd het wel ingewikkeld en raakten mensen teveel aan ons gehecht, en wij aan hen. Op mijn vriendje, met wie ik langer dan een jaar samen was en van wie ik veel hield, werd ik heel jaloers. Hij begon andere mensen te daten omdat hij zelf ook wilde trouwen en settelen, en ik wist dat ik hem uiteindelijk ging kwijtraken. Ik ben nog nooit zo jaloers geweest.

Wanneer je de stap wilt maken om van monogamie naar polygamie te gaan is het begin het moeilijkst. Met de regels breken en een volledig nieuw gebied instappen is een enorme uitdaging.

Als je wilt experimenteren met het hebben van groepsseks zou ik zeggen: ontmoet mensen online, of op welk platform dan ook, en onderneem iets samen. Vroeg of laat ontstaan er dan connecties, en als dat resulteert in seks dan voelt het niet raar of gehaast – het is dan geen kille, klinische uitwisseling. Organiseer je eigen feestjes thuis of neem een hotelkamer met wat vrienden. Een voordeel van het organiseren van je eigen feesten is dat je de gastenlijst zelf in de hand hebt, maar zorg ervoor dat het veilig gebeurt: seksclubs regelen de condooms voor je, nu is dat jullie verantwoordelijkheid.

Ik zou niemand die monogaam is veroordelen, maar ik kan me maar moeilijk voorstellen hoe het is om mijn hele leven seks te hebben met één persoon. Niet de mogelijkheid hebben om dichtbij andere mensen te komen zou me verdrietig maken, omdat de manier waarop ik nu met mensen omga me enorm heeft laten groeien als persoon. De enige reden dat ik dit met Thomas doe, is omdat hij mij een veilig gevoel geeft. Thomas is loyaal en stelt me altijd gerust. Onze familie-eenheid is heel hecht. Ik weet dat hij dat altijd zal respecteren.