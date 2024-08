De Oscarnominaties van dit jaar zijn verrassend queer, zwart en feministisch

Gisterochtend zijn de Oscarnominaties bekendgemaakt, en we moeten toegeven: we zijn blij verrast. Het lijkt erop dat de Academy eindelijk aandacht besteed aan online campagnes als #OscarsSoWhite en #BrownRibbonCampaign, die het aloude gebrek aan diversiteit van de ceremonie benadrukken. De categorie Beste Film is dit jaar misschien wel inclusiever dan ooit tevoren. Genomineerd zijn films zoals Call Me By Your Name (over een gepassioneerde queer-relatie), Get Out (een raciale satire) en Lady Bird (een coming-of-age-verhaal waarin de vrouw centraal staat). Ook is de categorie Beste Regisseur dit jaar niet langer een lijst met witte heteroseksuele mannen. (Misschien heeft de commissie kennis genomen van de opmerkingen over de Golden Globes van Natalie Portman.) Jordan Peele ( Get Out) en Greta Gerwig ( Lady Bird) kregen allebei welverdiende nominaties.

“Op dit moment denk ik alleen maar aan iedereen die een kaartje heeft gekocht en iemand anders daarover heeft verteld,” twitterde Jordan Peele in reactie op de vijf nominaties voor Get Out. “Jullie hebben dit gedaan. Bedankt.” Hij is de derde persoon ooit die voor een debuutfilm nominaties ontving voor Beste Film, Regisseur en Scenario.

Je zou Get Out met recht de meest ondergewaardeerde film van het jaar kunnen noemen. Fans waren bang dat de film grotendeels over het hoofd zou worden gezien door de Academy. Deze angst nam toe nadat de horrorsatire alleen een nominatie ontving voor Beste Comedy bij de Golden Globes (die Lady Bird uiteindelijk kreeg). Veel mensen vonden dat de verwarrende nominatie het serieuze commentaar van de film op ras in Amerika tenietdeed. Dus het feit dat Get Out een goede kans maakt om dit jaar flink te scoren bij de Oscars is een serieuze overwinning voor zwart Hollywood. De toenemende kritische films, zoals Moonlight en Get Out – die op een genuanceerde manier zwartheid verkennen – hebben laten zien dat Hollywood eindelijk klaar is om frisse zwarte verhalen te waarderen en te ondersteunen. Omdat onze ervaringen verder gaan dan slavenfilms.

Andere opvallende nominaties zijn onder meer Margot Robbie ( I, Tonya) en Saoirse Ronan ( Lady Bird) voor Beste Actrice. Daniel Kaluuya ( Get Out) en Timothée Chalamet ( Call Me by Your Name) werden genomineerd voor Beste Acteur. Ik denk dat die perzikscène zijn vruchten heeft afgeworpen, Timmy. En Rachel Morrison ( Mudbound) schreef geschiedenis door de eerste vrouw te worden die ooit een nominatie voor Beste Cinematografie ontving.

Natuurlijk is het belangrijk dat de films en creatievelingen die deze prijzen winnen even divers zijn als de nominaties. De negentigste Academy Awards vinden plaats op 4 maart. Je kunt hier de volledige lijst met nominaties bekijken.