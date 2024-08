De overheid van Estland wil Estcoin lanceren om geld op te halen

Ik ben nog nooit in Estland geweest, net zoals waarschijnlijk het grootste deel van zijn 21.000 virtuele burgers of ‘e-residents’. Het landje met amper 1,3 miljoen inwoners heeft in techsferen naam gemaakt, omdat iedereen via het internet Estse burger kan worden en er een bedrijf kan openen, zelfs wanneer je op een ander continent woont.



Afgelopen dinsdag heeft de Estse regering aangekondigd dat het zijn vooruitstrevende reputatie wil gebruiken om harde valuta op te halen, aan de hand van een Initial Coin Offering (ICO). In een ICO verstrekt een bedrijf aandelen aan investeerders, in ruil voor cryptomunten. Zo kunnen ze flink wat kapitaal ophalen. Op het ethereumplatform hebben ICO’s in luttele minutenmiljoenen euro’s opgeleverd. Tegelijkertijd zijn ICO’s ook riskante operaties die kwetsbaar zijn voor hackaanvallen, en worden ze ervan beschuldigd een simpele manier te zijn om als bedrijf een heleboel geld te verdienen zonder veel inspanningen te hoeven leveren.

Lees verder op Motherboard.