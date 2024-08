De overheid van Estland wil Estcoin lanceren om geld op te halen

Ik ben nog nooit in Estland geweest, net zoals waarschijnlijk het grootste deel van zijn 21.000 virtuele burgers of ‘e-residents’. Het landje met amper 1,3 miljoen inwoners heeft in techsferen naam gemaakt, omdat iedereen via het internet Estse burger kan worden en er een bedrijf kan openen, zelfs wanneer je op een ander continent woont.



Afgelopen dinsdag heeft de Estse regering aangekondigd dat het zijn vooruitstrevende reputatie wil gebruiken om harde valuta op te halen, aan de hand van een Initial Coin Offering (ICO). In een ICO verstrekt een bedrijf aandelen aan investeerders, in ruil voor cryptomunten. Zo kunnen ze flink wat kapitaal ophalen. Op het ethereumplatform hebben ICO’s in luttele minuten miljoenen euro’s opgeleverd. Tegelijkertijd zijn ICO’s ook riskante operaties die kwetsbaar zijn voor hackaanvallen, en worden ze ervan beschuldigd een simpele manier te zijn om als bedrijf een heleboel geld te verdienen zonder veel inspanningen te hoeven leveren.



Kaspar Korjus, de algemene directeur van het e-residencyproject, heeft de ICO in hippe start-upstijl aangekondigd via een blogpost op Meidum. Het voorstel zit nog in de feedbackfase, vertelt Korjus me via de telefoon. Als er genoeg vraag naar is, zal de regering haar token lanceren, die voorlopig ‘Estcoin’ genoemd wordt. Met die token zouden vele virtuele burgers die niet in Estland wonen toch kunnen investeren in de toekomst van het land.



Als tokens in waarde toenemen na een ICO (wat simpelweg een kwestie is van vraag en aanbod), verdienen de investeerders geld. De financiële crisis van 2008 heeft de Estse economie hard geraakt: de lonen daalden hard, en de werkloosheid steeg. Sindsdien is Estland op pad naar economisch herstel.



“Eerlijk gezegd is er geen manier voor ons [de overheid] om geld in ontvangst te nemen,” vertelt Korjus via de telefoon. “We geven geen obligaties uit, en zelfs als we dat zouden doen, zouden ze maar een lage beleggingsopbrengst hebben. Je kan investeren in onze startups, je kan hier grond kopen, maar je kan niet in de overheid investeren. Als we superfans hebben die erin geloven dat Estland zal bloeien als digitale, grenzeloze staat, kunnen die nu een financiële band met onze economie aangaan.”



Estland heeft nog niet beslist op welk platform het Estcoin zou gaan lanceren, maar de overheid is volgens Korjus in gesprekken op hoog niveau met Vitalik Buterin, de uitvinder van ethereum.



De tokens zouden gebruikt kunnen worden om overheidsdiensten of zelfs belastingen te betalen. Toch moet Estcoin vooral gezien worden als een investering, legt Korjus uit, en verder “weten we niet wat voor toekomstige toepassingen er gaan ontstaan.” Critici zullen daarom geloven dat ICO’s niet meer zijn dan een handige manier om kapitaal op te halen, en de tokens in feite gewoon aandelen met een heel lage waarde zijn (zoals de “penny stocks” waarmee Wolf of Wallstreet-badboy Jordan Belfort een fortuin verdiende). Dat staat haaks op de belofte van blockchain als een nieuwe manier om gedecentraliseerde organisaties te organiseren.



De introductie van een nieuwe cryptocurrency via ICO vereist dat de Estse wetten rond digitale munten hervormd en verduidelijkt worden, zegt Korjus. Daardoor zouden Estse bedrijven waarschijnlijk ICO’s kunnen lanceren, zonder daarbij in juridische grijze zones te belanden. In de Verenigde Staten wordt op dit moment gelijkaardige wetgeving op poten gezet via een aantal uitspraken van de Securities and Exchange Commission.



Wat is Estland van plan met het geld dat het zou ophalen door zijn ICO? Geen commentaar, aldus Korjus.



Investeer verstandig, zeggen wij er nog maar even bij.