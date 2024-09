Overlevenden van een zelfmoordsekte onderhouden al 20 jaar deze site

De collectieve zelfmoord van leden van Heaven’s Gate is een van de meest bizarre en blijvend fascinerende gebeurtenissen van de jaren 90. Bijna 20 jaar na de vreemde sterfgevallen, leeft de sekte nog altijd voort op hun perfect gepreserveerde retrosite. Twee overlevende leden onderhouden de site al die tijd nog – ze beantwoorden zelfs je vragen per e-mail.

Op 26 maart 1997 ontdekte de politie van San Diego de lichamen van 39 leden van een toen onbekende sekte. Ze hadden allemaal zelfmoord gepleegd. De leden van Heaven’s Gate, dat al sinds de jaren 70 bestond, geloofden dat ze hun Aardse lichamen inruilden voor een rite op een UFO die meevloog met de Hale-Bopp-komeet.

Heaven’s Gate had een karakteristieke stijl. Ze droegen zwarte broeken, zwarte Nike Decades en bedekten hun lichamen met paarse gewaden. Om hun leven te beëindigen, aten ze appelmoes met een dodelijke dosis fenobarbital, gevolgd door een scheut wodka en een plastic zak over het hoofd.

Maar deze 39 leden die hoopten op een kosmische lift naar een volgende staat van bestaan die ze de ‘Next Level’ noemden, waren niet alle leden. Een handvol sekteleden overleefden. Twee ervan pleegden het jaar erna zelfmoord, maar twee anderen hadden een taak die ze toebedeeld was door de sekte: het digitale erfgoed van Heaven’s Gate beheren.

Een screenshot van de Heaven’s Gate-site, die er precies hetzelfde uitziet als in 1997.

Volgens verschillende bronnen zijn de admins achter HeavensGate.com Mark en Sarah King, een stel dat hun identiteit niet aan mij wilde bevestigen toen ik ze mailde. Via email vertelde het stel me dat ze deze taak toevertrouwd kregen nadat ze 12 jaar lid waren van de groep. Ze hebben gewone fulltime banen buiten het beheren van de site, maar nemen hun taak serieus. Ze beantwoorden vragen netjes binnen een dag, en zorgen ervoor dat de site – die volstaat met informatie over de sekte – blijft draaien, precies zoals in maart 1997.

“We doen dit om de informatie beschikbaar te houden voor diegenen die erover willen leren,” schreven de admins. “Het is alsof we zaadjes planten voor de toekomst, zodat mensen de Next Level kunnen leren kennen en zich voor kunnen bereiden op een terugkeer.”

De site verschaft een uitgebreide uitleg over het geloof van de sekte, een waarschuwing tegen zelfmoord – behalve in hun hele specifieke situatie, zien ze zelfmoord als nutteloos – en enge ‘exit statements’ van sommige leden die zichzelf ombrachten.

Hoe de leden van Heaven’s Gate eruit zien op de Next Level. Beeld: HeavensGate.com

De site is een toepasselijk stukje erfgoed, aangezien de sekte in de jaren 90 geld verdiende met een webdesignbedrijfje (waar je hier meer over kan lezen). Maar wat is het doel ervan? Marshall Applewhite, oprichter van Heaven’s Gate en een van de leden die zichzelf in 1997 doodde, had voorspeld dat de Aarde kort na de dood van de sekteleden zou ‘recyclen,’ en dat het de laatste kans was om naar de Next Level te stijgen. Waarom zouden ze twee leden achterlaten op de kansloze Aarde, als de collectieve zelfmoord de laatste kans was om de Aarde te verlaten?

De admins vertelden me simpelweg dat ze achterbleven omdat ze dat gevraagd was. Maar in een interview op het Reddit-blog Upvoted, legden ze uit dat degenen op de Next Level op een gegeven moment zullen terugkeren, en dat iedereen op Aarde de mogelijkheid zou krijgen om zich bij hen te voegen.

Ik vroeg de admins of ze het kwalijk vonden dat ze deze taak hadden gekregen: als achtergeblevene een vergeten uithoekje op het internet verzorgen, zonder de kans te krijgen om te ‘evolueren’ naar de Next Level. Ze zeiden van niet.

“We hebben geen negatieve gevoelens. Dat zou een menselijke reactie zijn,” schreven ze. “Maak je geen zorgen, wij zullen worden verzorgd.”