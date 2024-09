De pagina ‘Politici met dieren’ is het allerbeste op Facebook op dit moment

We kennen allemaal wel mensen die graag poseren met hun huisdier en deze foto’s maar wat graag met de wereld delen. Maar dit is niet alleen een aangelegenheid meer voor het ‘gewone’ volk. Ook politici doen dit namelijk met grote regelmaat. Zo zullen veel mensen meteen denken aan Vladimir Poetins heldhaftige foto’s met honden en paarden. Ook in Nederland hebben politici de kracht van dierenfoto’s ontdekt en nu kun je al die foto’s vinden op de Facebook-pagina Politici met dieren.

Nou heb ik al vaker artikelen geschreven over aparte Facebook-pagina’s, maar iedere keer verbaast het me weer hoeveel tijd en liefde mensen in zo’n non-profit pagina stoppen. Het is ergens ook wel een geruststellende gedachte dat er mensen bezig zijn om foto’s van politici met dieren te verzamelen. Om meer over deze mensen te weten te komen, nam ik contact op met de twee beheerders – die liever anoniem wilden blijven. “We waren eigenlijk al een jaar lang foto’s van politici met dieren aan het verzamelen in een mapje op de persoonlijke Facebook-pagina. Het was allemaal niet nog zo niet serieus toen, maar veel vrienden vonden dat we er een aparte pagina voor moesten maken.”

Onderschrift op de pagina: ‘Eva, de slang en de verboden vrucht van het Christen-Democratisch Appèl.’ Beeld: Facebook

Dat deed het duo dan ook, en daarmee veranderde het onschuldig verzamelen van foto’s een maand geleden in een serieuze bezigheid: “Nu zijn we actief aan het zoeken naar foto’s van politici en dieren.” Maar dat is niet alles, er wordt ook nog eens onderzoek gedaan naar de huisdieren van politici. “Door onderzoek te doen weten we dat Ronald Plasterk leguanen heeft als huisdieren en Sybrand van Haersma Buma een konijn. Helaas hebben we van beiden nog geen foto gevonden.” En dat vindt het duo toch wel een beetje jammer, maar het geeft ze ook inspiratie voor nieuwe ideeën. “Het lijkt ons wel leuk om bij Ronald Plasterk langs te gaan voor een fotoshoot van hem met zijn leguanen.”

Sowieso is de poging van politici om als een doorsnee burger over te komen op zichzelf al best wel opvallend: waarom laten al die politici zich zo graag fotograferen met dieren? “Het is een soort tendens in de maatschappij. Je ziet dat vooral terug bij politici maar ook in de media: verhalen over dieren scoren gewoon goed. Dieren lijken na kinderen het ultieme symbool van de onschuld te zijn. Voor politici is dat aantrekkelijk om goede sier mee te maken.”

Onderschrift op de pagina: ‘Emile Roemer over zijn kater Jack: “Ik vind het rustgevend zo’n kat op je schoot. Ook al is Jack ooit komen aanlopen, ik zou hem echt niet meer willen missen.”‘ Beeld: Facebook

Behalve positieve aandacht, dragen de foto’s ook bij aan een goed imago van een politicus. “Het laat eigenlijk zien hoe menselijk ze zijn, dat ze naast al die serieuze bezigheden ook een gevoelige kant hebben thuis.” Tekenend hiervoor vind ik wel de foto van Emile Roemer. De fractievoorzitter van de SP ziet er, op de foto met zijn kat, uit als een hele doorsnee burger die in zijn tuin zit. En zo zijn er wel meer foto’s met eenzelfde uitstraling. “Je weet eigenlijk vrijwel niks van het privéleven van politici, maar door een foto met het huisdier krijg je het idee dat je dat wel een beetje doet.” Er zitten dus veel voordelen aan het poseren met huisdieren.

Toch is er ook een prominente politicus waarvan het duo nog steeds geen foto met een levend dier heeft gevonden, namelijk Lodewijk Asscher. “We hebben wel een foto van hem met kibbeling, maar we richten ons op levende dieren.” En dat is jammer, maar het is niet de reden waarom het duo niet op hem zal stemmen. Zelf laten ze hun stem er in ieder geval niet door bepalen. “Maar ik kan me voorstellen dat het voor andere mensen wel een rol kan spelen, omdat het wel een goed gevoel oproept.”

Dion Graus en Thierry Baudet met een zwijn. Beter wordt het niet. Beeld: Facebook

Tegenover Asscher staat Dion Graus. Er zijn zoveel foto’s van Graus met dieren te vinden dat de pagina nu een speciale themadag aan hem heeft gewijd: Dion dinsdag. “We hebben voorlopig nog genoeg foto’s van hem om wekelijks iets te posten. Hij is toch wel een beetje een favoriet van ons, een cultfiguur.” Sowieso zijn ze bij de PVV wel goed in het poseren met dieren. “We hebben veel mooie foto’s van Graus, Wilders en Agema.”

Toch vind ik sommige foto’s, met name de foto van Ard van der Steur met zijn cavia, er erg ongemakkelijk uitzien. Kan ik het dan ook zien als een mislukte foto? “De belachelijkste foto’s zijn juist het beste. Het onverwachte element maakt je aan het lachen.” Daarnaast geeft de foto natuurlijk aan dat Van der Steur, ondanks zijn drukke baan als minister, hartstikke gewoon is gebleven.

Met de aankomende verkiezingen zullen politici alles uit de kast moeten trekken. “Alexander Pechtold stond eens met zijn kat op de poezenkalender. Dat klinkt misschien als iets triviaals, maar het is wel echt iets waar hij punten mee scoort.” Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat er nog veel foto’s met dieren zullen volgen.