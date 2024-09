De particuliere maanlanders komen eraan en ze lijken op niets wat je gewend bent

Nu er nog maar vijf teams in de race zijn voor de Google Lunar Xprize is de wedstrijd om als eerste particuliere entiteit een robot op de Maan te landen echt losgebarsten. Deze definitieve groep kandidaten is overgebleven nadat tientallen andere kanshebbers zijn afgevallen omdat ze de vele obstakels en deadlines voor de prijs niet aankonden, waaronder het ontwerpen en bouwen van een origineel ruimtevaartuig, aan de luchtvaartregelgeving voldoen, en het verkrijgen van een contract om te lanceren tegen het einde van 2017.

De laatste overgebleven groepen werden dinsdag aangekondigd: Het zijn Moon Express, SpaceIL, Team Indus, Hakuto, en Synergy Moon. Alle teams liggen voorlopig op schema voor lanceringen dit jaar.