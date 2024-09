De Partij voor de Dieren neemt chemtrails blijkbaar serieus

Hun partijleden geloven er niet in, maar om hun partij aantrekkelijk te maken voor complotdenkers geven ze er toch aandacht aan.

Uit de standpunten op de site van de Partij voor de Dieren blijkt dat de partij de deur openzet voor een van de idiootste internationale samenzweringstheorieën: chemtrails. Dit is niet alleen ronduit dom, maar ook hoogst onverantwoordelijk van een partij die volgens de laatste peilingen vijf zetels in de Tweede Kamer kan gaan krijgen.

Videos by VICE

Even voor de mensen die niet weten wat chemtrails zijn: er zijn mensen (chemtrailers) die geloven dat er een internationale samenzwering bestaat tussen landen om de wereldbevolking respectievelijk te vergiftigen, te drogeren of in te enten met een zichtbare of onzichtbare spray uit vliegtuigen. ‘Bewijs’ voor deze samenzwering zijn de lange strepen die soms blijven hangen achter vliegtuigen.

Naast gezond verstand, is er klinkende wetenschappelijke consensus over het feit dat strepen in de hemel (volgens chemtrailers het belangrijkste argument voor het bestaan van de samenzwering) geen enkel bewijs leveren voor een internationale chemische samenzwering. Op 10 augustus van dit jaar verscheen in Environmental Research Letters een peiling waaruit bleek dat er van de 77 atmosferisch wetenschappers, maar één anonieme wetenschapper was die de theorie serieus nam.

Op de site van de Partij voor de Dieren wordt onder het kopje standpunten echter gesuggereerd dat er (nog) te weinig wetenschappelijke informatie is over chemtrails om een standpunt in te nemen. Laurens de Groot, woordvoerder van de Partij voor de Dieren, bevestigde dit in een kort telefonisch gesprek. “Er komen veel vragen vanuit de achterban. Daarom moeten we een standpunt innemen op de website.”

Dit klinkt rationeel – er is geen wetenschappelijk bewijs, maar wel veel vragen, dus we nemen officieel geen standpunt in. Maar dit is eigenlijk extreem onbezonnen, want waar ligt de grens van deze logica?

Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor een internationale samenzwering, net zoals er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van een breakdansende sneeuwpop, of een ondergrondse hoogontwikkelde pinguïnbeschaving. Daar heeft de partij ook geen standpunt over, maar over chemtrails wel. Waarom? “Omdat we er veel vragen over krijgen.”

Deze houding komt op chemtrailers over als instemming. Uit een mail die integraal is doorgeplaatst op de website chemtrailalert.nl door ene Marion met de titel “Gelukkig neemt Partij van de Dieren mij wel serieus,” blijkt dat ze zich gesterkt voelt in haar bijgeloof omdat een instituut als de Partij voor de Dieren haar niet tegenspreekt, en zelfs aanmoedigt met zinnen als: “de Partij voor de Dieren neemt de mogelijkheid dat chemtrails schade aanrichten aan mens en dier zeer serieus.”

Bron: De mail van de PvdD integraal doorgeplaatst op de website Chemtrailalert.nl

Toen ik vroeg of er bij PvdD iemand was die in het bestaan van chemtrails gelooft zei de woordvoerder: “naar mijn weten niet, nee.” En hijzelf? “Ik denk dat het bestaan van chemtrails zeer onwaarschijnlijk is.”

De enige reden om dus aandacht te schenken aan deze onwetenschappelijke quatsch, is omdat veel mensen in onzin geloven en je wil dat zij op je stemmen. En in het huidige anti-wetenschappelijke klimaat, waarin hele volksstammen geloven dat de wetenschap over klimaatverandering een hype is, is dit soort cynisme onvergeeflijk. Ze vervreemden zich namelijk van de mensen die, in overeenstemming met de klimaatwetenschap en de verwachting van de partij zelf, hun leven aanpassen om de gevolgen van de opwarming tegen te gaan.

Volg ons om je Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid gezond verstand op peil te houden: