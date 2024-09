De peniskunstenaar van Brussel lijkt te zijn ontmaskerd

Een foto die is geplaatst door Istace Mannuel (@manuel_istace) op 5 Dec 2016 om 11:39 PST

De inwoners van Sint-Gillis – een deelgemeente van Brussel – hadden gisteravond een ietwat banale déjà vu. Aan het eind van een feestelijke lichtshow kregen zij namelijk een op het stadhuis geprojecteerde penis voor hun kiezen.

Twee maanden geleden had Brussel te kampen met een ware epidemie van schunnige straatkunst. Overal staken penis-, anus- en penetratiemuren de kop op en dat zorgde voor de nodige heisa. Er ontstonden kampen: voorstanders van penismuren, tegenstanders van anusmuren, et cetera. Er werd toen druk gezocht naar de maker van de graffiti(kunstwerken) en men kwam al snel uit bij de Franse kunstenaar Vincent Glowinski, die vooral bekend staat onder zijn pseudoniem Bonom. Hij ontkende toen alle betrokkenheid, maar in de Knack van 9 november was wel te lezen dat hij met een brede grijns naar het peniskunstwerk in Sint-Gillis ging kijken. Dit maakte hem natuurlijk nog verdachter.

Videos by VICE

De laatste twee maanden bleef het rustig en bleven de muren van Brussel gespaard van blote vagina’s en pikken. Maar gisteren kreeg het vraagstuk een nieuwe boost. Op het afsluitingsfeest van de viering van 800 jaar Sint-Gillis liet Bonom nog eens zien waarom hij de meest verdachte persoon is. Hij zorgde voor de lichtshow die op het stadhuis werd geprojecteerd en liet niet enkel een octopus, een draak en een skelet op het gebouw verschijnen, maar ook een penis van enkele verdiepingen hoog.

Het lijkt er sterk op dat dit een keiharde bekentenis is van Bonom, maar hij heeft er zelf nog niets over gezegd. Aangezien we te maken hebben een kunstenaar die van grappen houdt, kunnen we het penismysterie nog steeds niet afsluiten.