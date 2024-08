De personages van Game of Thrones zitten in deze schattige gifs op het puntje van hun stoel

Als je de voorbije maanden niet onder een rots leefde, is het je misschien al opgevallen dat het zevende seizoen van Game of Thrones bijna begint. Maar wie gaat er nou uiteindelijk op die IJzeren Troon belanden? Makers David Benioff en D.B. Weiss hebben nog twee seizoenen de tijd om die vraag te beantwoorden, en dat gaat zeer waarschijnlijk gepaard met gruwelijke gevechten, schokkende plottwists en geniale visuele effecten. Zal Daenerys Targaryen de macht grijpen met vuur? Of zal Cersei Lannister’s politieke inzicht ervoor zorgen dat ze op de troon blijft? Zal Jon Snow de rol nemen van de goede monarch? Zal het ijs van de Night King Westeros voor eeuwig bedekken? De kaskraker en een van de populairste series van HBO keert 16 juli terug op ons beeldscherm. Eran Mendel, een illustrator en animator uit Tel-Aviv speelt in op die anticipatie en spanning met een nieuwe serie van geanimeerde GIFs.

Mendel vatte vorig jaar het zesde seizoen samen met hele gruwelijke, doch schattige gifs van zijn favoriete karakters. De nieuwe loops zijn echter anders. “Ze zijn veel gedetailleerder, want ze zijn statischer en minder geanimeerd,” vertelt Mendel aan Creators. “Maar voor de series zelf ben ik van plan om een meer minimalistische stijl te houden, hopelijk een die nog simpeler is dan de originele GIFs.”

Videos by VICE

Deze GIFS zijn niet enkel gebaseerd op de geruchten van het nieuwe seizoen die al dertien maanden rondgaan. Hij heeft ook z’n eigen theorieën. “Ik ben erg benieuwd naar Cersei’s verhaal,” zegt hij. “Maar ik denk dat naast Daenerys en Tyrion niemand echt veilig is.”

Meer werk van Eran Mendel zie je op Vimeo.