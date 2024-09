De Playlist Potluck van Sonos en Spotify is onmisbaar voor etentjes tijdens de feestdagen

Een potluck is een etentje waarbij alle gasten iets te eten meenemen. Sonos en Spotify hebben dit concept in een muzikaal jasje gestoken en riepen de Playlist Potluck in het leven, een playlist die je hierhier met familie en vrienden kunt samenstellen als ze tijdens de feestdagen langskomen voor een etentje. Zo weet je zeker dat er geen ongemakkelijke stiltes vallen als de erfenis van je nog levende oma ter sprake komt, en kun je het over iets anders hebben dan de nieuwe, iets te jonge vriendin van je oom Walter.

Om de Playlist Potluck te vieren, organiseerde Sonos en Spotify een diner waarbij jonge creatievelingen hun favoriete liedjeshun favoriete liedjes meenamen. Chef Freek van Noortwijk nam het heerlijke eten voor zijn rekening. Te gast waren onder andere filmmaker Joppe Rog, modeontwerper Olaf Hussein en Spotify-curator Dieuwertje Heuvelings. Dat het een divers clubje was, hoor je terug in de playlist van die avond, die ging van Turkse volksmuziek (Özdemir Erdoğan) naar Nederlandse hiphop (Flinke Namen) en alles ertussenin. Zoals je je misschien kunt voorstellen was het een uiterst geslaagde avond waarbij er veel over creativiteit, muziek en eten werd gepraat. Beluister de playlist en bekijk de foto’s van de allereerste Playlist Potluck Dinner hieronder.