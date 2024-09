De populariteit van vechtsport neemt flink toe in Trumps Amerika

Half november telde het waren er al meer dan 700 haatmisdrijven en gevallen van intimidatie gerapporteerd, volgens het Southern Poverty Law Center. Trump vroeg wel of zijn achterban daarmee wilde stoppen, maar het ziet er niet naar uit dat deze storm zomaar gaat liggen.

Omdat er niet veel alternatieven zijn, zijn relatief veel kwetsbare mensen massaal met vechtsport begonnen om zichzelf te kunnen verdedigen. Het Krav Maga Institute en Radical MMA zagen het aantal inschrijvingen de afgelopen weken flink toenemen.

Volgens het Center for Anti-Violence Education in Brooklyn is de toestroom overweldigend. “Onze directeur, Tracy Hobson, zegt dat ze zo’n piek in aanmeldingen niet heeft gezien sinds ze het centrum 42 jaar geleden oprichtte,” meldt The Daily Beast. Volgens Hobson zijn is het aantal inschrijvingen overal flink gestegen, van New York tot North Carolina en Pennsylvania. In één geval vroeg een Amerikaanse moslimgroep een training voor 7.000 mensen aan. Een klas waar 25 mensen per week aan mee kunnen doen kreeg nu 300 aanmeldingen in een week.”

Vooral vrouwen, moslims en mensen uit de LHBTQ-gemeenschap melden zich aan bij gyms. René Dreifuss, instructeur bij Radical MMA, zegt dat hij zijn lessen voor nieuwe leerlingen zelfs heeft aangepast naar hun specifieke behoeftes. “Bij haatmisdrijven is het patroon van een aanval vaak heel anders dan bij andere aanvallen. Als je lid bent van de LHBTQ-gemeenschap, word je waarschijnlijk door meer dan één iemand aangevallen. Dan gaat het meestal om twee of drie tegen één. Ze drijven je in een hoek.”

In de herfst van vorig jaar gebeurde op kleinere schaal iets vergelijkbaars in Canada. Na de terroristische aanslagen in Parijs ontstond er een golf van haat tegen moslims, deels gevoed door de haatcampagne van de vorige Canadese president, Stephen Harper. Door deze rits incidenten begonnen veel moslims – vooral vrouwen in Toronto – aan vechtsport. “Ik neem het heft in eigen hand in plaats van dat ik de acties van een groep achterlijke mensen alles laat bepalen,” zei de zeventienjarige Ola Mobarak vorig jaar november tegen CBC.

De jonge vrouwen in Toronto leerden door vechtsport niet alleen met een directe aanval om te gaan. De lessen hielpen hen ook om te leren omgaan met andere vormen van vijandigheid. “Het is een misvatting dat zelfverdediging betekent dat je alleen leert om iemand te slaan of schoppen,” zegt Marium Vashed, een leerling karate. “Het gaat er eigenlijk meer om dat je bewust wordt van wat er in je directe omgeving gebeurt.”

Het ziet ernaar uit dat in Amerika nu hetzelfde gebeurt, maar dan op veel grotere schaal. “Ik denk dat de training ervoor zorgt dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen,” zegt Tracy Hobson. “Dat zien we ook bij mensen die slachtoffer zijn geweest van geweld. Zelfverdedigingslessen helpen om het zelfvertrouwen weer op te bouwen, om weer helemaal in de wereld te staan. Het belang daarvan mag niet onderschat worden.”

