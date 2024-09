De pornosite met transgenders die strijdt tegen ‘shemale’-stereotypen

Volgens model en entrepreneur Luna Loveless uit Montreal denkt mainstreamporno dat er maar een soort transvrouw is, namelijk een vrouw met grote borsten en een grote lul.

Uit ontevredenheid besloot Loveless haar eigen productiebedrijf op te richten, want zo’n eendimensionaal beeld vindt ze niet representatief. De eerste site, TSNaturalsXXX, laat transvrouwen en non-binaire mensen zien die geen grote operaties zijn ondergaan – een vereiste die is ingezet om de onrealistische standaarden tegen te gaan die worden verspreid door de meeste aanbieders van transporno.

Het doel is niet om chirurgie te veroordelen, legt ze uit, maar om een breder scala aan natuurlijke transgender en non-binaire lichamen te normaliseren. Bovendien wil ze een positief lichaamsbeeld bevorderen en vechten tegen de fetisjering van transvrouwen en non-binaire mensen door de industrie. De site geeft ook creatieve vrijheid aan haar modellen, waardoor de standaardverhalen van mainstream pornobedrijven worden vermeden. Er ontstaat op deze manier een genuanceerdere en realistische kijk op transseksualiteit, zegt Loveless.

We spraken Loveless terwijl ze een shoot met het Amerikaanse model Jessica Fappit af aan het ronden was om te kletsen over seks, stigma’s en de rol die zij vinden dat transporno speelt in het controversiële debat over genderneutrale toiletten.





Luna Loveless

VICE: Vertel over je standpunt over chirurgie. Waarom laat je mensen die grote ingrepen hebben gehad geen model zijn voor je site?

Luna Loveless: Alles rondom grote tieten of gezichtsreconstructie sta ik niet toe. Ik denk dat het belangrijk is omdat veel mensen in de industrie het gevoel hebben dat vrouwen een operatie móeten hebben gehad. De meeste transmeisjes zijn volgens mij redelijk comfortabel met het nemen van hormonen en het ondergaan van een paar kleine operaties.

Ik denk dat operaties op een bepaalde manier de lat onrealistisch hoog leggen voor de definitie van een transitie en waar het nou werkelijk om gaat. Het gaat niet om operaties en het veranderen van je lichaam om op iets te lijken. Het gaat om je comfortabel voelen in het lichaam dat je helaas gekregen hebt. Transvrouwen zijn vrouwen, daar is geen twijfel over mogelijk. En het is belangrijk dat ze gezien worden in hun natuurlijke vorm. Ik heb het gevoel dat dit juist bijdraagt aan de normalisering van transvrouwen in de samenleving.

Dus ze worden aangemoedigd om zich comfortabel te voelen met wie ze zijn?

Ja, absoluut. Wanneer ze de shoots doen hebben ze de vrijheid om te doen wat ze maar willen, om zich uit te drukken hoe ze maar willen. Ze worden precies afgebeeld hoe ze afgebeeld willen worden.

Doe je dit om een probleem recht te zetten dat je in de industrie opgemerkt hebt?

Ik heb het gevoel dat veel mensen hun nieuwsgierigheid tegenover nieuwe mensen en minderheden onderzoeken door middel van pornografie. En dat is een waarneembare trend. Er is namelijk absoluut een opleving geweest in de transporno-industrie en ik denk dat het belangrijk is om een echte indruk te geven van wie transmeisjes werkelijk zijn. Want ze zijn meer dan de genitaliën en het fetisjeren ervan.

Jessica, jij werkt in de industrie, kan je ons vertellen over de evolutie van transporno?

Jessica Fappit: Wat de industrie transporno noemt is eigenlijk geen transporno, het is “shemale”-porno. Ze leggen je een heel specifiek verhaal op, ze willen dat je bepaalde dingen doet, ze willen dat je je op een bepaalde manier gedraagt. Ze huren je niet in als je dat niet doet. Ik ben het schoolvoorbeeld daarvan, want ik word heel weinig geboekt omdat er veel dingen zijn die ik niet zou doen, omdat ik niet denk dat het positief zou zijn voor het imago van transvrouwen. Ik heb een penis en ik gebruik hem niet in de porno waar ik in speel. En voor de meeste productiebedrijven moet je je op zijn minst aftrekken, ze willen je pijpen of dat je een gast in zijn kont neukt. Als je daadwerkelijk transgender mensen hebt ontmoet, weet je dat veel mensen lijden aan transgender zijn. En dat komt bijna volledig door je genitaliën, omdat die na je transitie nog steeds niet vrouwelijk zijn.

Ik wil zeggen dat bijna elk transmeisje dat ik ooit ontmoet heb, vooral buiten de porno-industrie, dat niet leuk vindt. Ze vinden het niet fijn om aandacht te krijgen voor het hebben van een lul, ze gebruiken hun piemel niet graag. Het aantal meisjes dat het oprecht fijn vindt, is heel erg klein. De overgrote meerderheid doet het gewoon voor het geld.

Hoe vervormt de huidige industrie het publieke beeld van transmensen?

Jessica: Om te beginnen, alle grote [porno]meisjes hebben een aanzienlijke hoeveelheid chirurgie gehad. Hun gezicht is vrouwelijker gemaakt, ze hebben nepborsten en in veel gevallen zelfs nepbillen. De industrie stimuleert echt een bepaalde type performer.

Jessica Fappit via. TSNaturalsXXX

En dit zijn ook onbereikbare standaarden, die operaties kosten tienduizenden dollars…

Jessica: Ja, op zijn minst. En dat kan echt niet gezond zijn voor jonge transmeisjes.

Luna: Er zijn het afgelopen jaar wat mensen geweest die de industrie hebben verlaten omdat ze het niet eens zijn met de standaarden die de industrie ze oplegt als het aankomt op zowel de operaties als wat ze moeten doen in porno.

Jessica: Tegelijkertijd is een van de belangrijkste operaties die je als transpersoon kan hebben wat je een geslachtsaanpassende operatie (vaginoplastiek) noemt. En het is zo van ‘als je dat doet is het over.’ Je bent niet langer welkom in porno als je dat doet. Er zijn tal van meisjes die hun carrières in rook zagen opgaan omdat ze een geslachtsaanpassende operatie ondergingen.

Hoe voelde je je toen Luna je hulp aanbood? Wat vind je van deze inspanning?

Jessica: Ik denk niet dat producenten zich realiseren dat de markt [voor transporno] niet exclusief bestaat uit mannen die stiekem van piemels houden. Zoals Luna zei ontdekken mensen nieuwe, andere mensen door porno. Zichtbaarheid van transgenders is op het hoogst punt ooit en er zijn nu veel mannen die over transmensen leren en dat leren ze via porno. Een ding dat mijn hele leven heel belangrijk voor me is geweest is de gedachte: oké, ik ben zo, maar ik hou niet zo van de interactie met dit gedeelte, en dat is heel verwarrend voor veel mannen. Wat er uiteindelijk gebeurt is dat veel heteromannen denken: Ik kan niet op je vallen, want je hebt een piemel, en biseksuele en homoseksuele mannen die héél erg in de kast zitten zeggen “Oh je bent perfect voor me, want dit is precies wat ik wil.” Maar ik wil niets met hen te maken hebben. Ik wil alles te maken hebben met de heteromannen en ik wil niet die interactie hebben. En dat is niet wat ze in porno zien. Als een van deze mannen ooit [trans]porno heeft gekeken dan heeft hij gezien hoe een meisje, dat een volledige reconstructie van haar gezicht en lichaam heeft ondergaan om zo vrouwelijk mogelijk te lijken, een gast in zijn mond of kont neukt.

Ik heb op een gegeven moment een stap terug uit de industrie genomen en ik kwam terug op de voorwaarden ‘oké, als je me gaat filmen, ga ik een meisje zijn op beeld.” De manier waarop ik het zie is dat meisjes zich niet aftrekken, dat ze gasten niet in hun mond neuken en gasten niet in hun kont neuken. En dat waren mijn voorwaarden: ik ben volledig naturel, dit is mijn gezicht, dit zijn mijn tieten. En ik krijg geen werk, mensen willen me echt niet boeken. Weet je, er zijn sommige meisjes die zo zijn en dat is oké, prima voor hen, maar absoluut niemand toont de andere kant van het verhaal en dat is dat er heel veel meisjes zijn die niet willen dat je hen gebruikt als een geheime manier om van een piemel te genieten, of ze hun vrouwelijkheid ontneemt en hen gebruikt als een manier om seks te hebben met iemand met een piemel.

Vind je de manier waarop transmensen worden geportretteerd in porno gevaarlijk?

Jessica: Wat ik denk dat heel gevaarlijk is aan de manier waarop we geportretteerd worden in porno is dat laat lijken alsof we seksueel agressief zijn en dat is het hele ding is waar die wc-verboden vandaan komen. Dat mensen zeggen: “oh ze zijn seksueel agressief, ze zijn afwijkend en willen mensen neuken.” De waarheid is dat de overgrote meerderheid van ons dat niet doet. Ik wil niemand neuken. Ik ben een bottom, ik wil grote, sterke mannen daten die me vertellen dat ik een mooi meisje ben en me daarna over de bank buigen en me nemen. Ik wil helemaal niet een wc ingaan en vrouwen lastigvallen.

Heeft dit alles invloed op al je interacties met mensen in het echte leven?

Luna: Uhm, ja. Elk transmeisje op Tinder kan je dat vertellen.

Jessica: Ja ik zit op Tinder sinds ik hier kwam wonen en mensen zeggen “uhm, ik ben hetero.” En ik zeg: dat is prima, ik wil echt niet dat je mijn pik aanraakt, ik wil dat je seks met me hebt zoals je dat met een normaal meisje zou doen. Alle mechanismen zijn hetzelfde, het is gewoon een ander gat. Maar mensen realiseren zich niet dat zulke relaties kunnen bestaan, omdat dat absoluut niet het verhaal is dat door porno wordt weergegeven.

Veel transvrouwen voelen de behoefte om geslachtsaanpassende chirurgie te ondergaan, puur om mannen ervan te weerhouden een obsessie te hebben met hun piemel. Het kan zo boosmakend en frustrerend zijn wanneer je alleen maar vrouw wil zijn en ze dat gewoon niet toelaten. Ze laten je niet seksueel zijn op dezelfde manier als bij iemand die is geboren als vrouw, en dus ondergaan meisjes uiteindelijk een geslachtsveranderende operatie. Ik ken meisjes, die al een tijdje in de industrie zitten en alle dingen doen die industrie wil dat ze doen zodat ze geld kunnen verdienen, die constant zeggen: “ik haat dit en ik kan niet wachten om een vagina te krijgen zodat deze jongens zullen stoppen.”

Wat voor impact hoop je dat je website heeft op zijn publiek?

Luna: Ik hoop dat mensen die al lang transporno volgen de tijd nemen om echt te beseffen dat er veel aspecten zijn aan de meisjes die ze zien, dat het belangrijk is om meer te leren over wie ze zijn en wat ze doen. Ik denk dat de mensen die pas net geïnteresseerd raken in transporno moeten weten dat het oké is om dingen in je leven te normaliseren via porno, maar dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat je het goede verhaal meekrijgt wanneer je dat doet.