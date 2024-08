De pornotrend #FuckAfan is precies wat je ervan zou verwachten

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Afgelopen november had Roddy*, een voetbalfan en zelfbenoemde pornofanaat, een date met een van zijn favoriete pornoactrices in haar flat. Roddy heeft hier niet per se voor betaald, tenminste, niet de volle mep. Hij was ook geen professional die op die plek moest zijn voor een shoot. Hij werd maar om een ding uitgenodigd: hij won een online loterij.

In de wereld van online pornografie heet deze ervaring #FuckAFan, en werkt meestal zo: een pornoster post op social media dat ze een wedstrijd, een soort loting, organiseert. Ze nodigt dan mensen uit om tickets te kopen. De winnaar van de wedstrijd mag seks met haar hebben, en dat wordt gefilmd.

Fans die zelf meespelen in porno is niet nieuw. Er zijn genoeg video’s te vinden waarin je kan zien dat montere amateurs hun favoriete sterren ontmoeten. Jim Powers, een Amerikaanse regisseur, maakte er in 2009 zelfs een film over: Fuck a fan. Die kreeg 15 sequels.

Hoewel een aantal filmstudio’s hun best deden om de fantasie levend te houden, werd het al vrij snel duidelijk dat de personages in de films meer op de daadwerkelijke fans leken dan professionele pornosterren – de dunne lichamen verschilden nogal van die van de echte, opgepompte pornosterren.

Maar na jaren van geruchten en geklungel, werd de fantasie toch werkelijkheid. Afgelopen juni kondigde actrice Gaby Quinteros uit San Diego een #FuckAFan-wedstrijd aan op Twitter. Deelnemers werden uitgenodigd zich in te schrijven op Gaby’s website, zodat ze in een maandelijkse loterij terecht kwamen. Sindsdien organiseren ook andere pornosterren dit soort wedstrijden.

De trend krijgt steeds meer voet aan de grond in het Verenigd Koninkrijk. Of dat in Nederland ook zo is, moet nog blijken. Maar de laatste maanden zijn de Britse pornosterren in elk geval vaker ‘echte’ wedstrijden gaan organiseren.

Ik sprak een pornoster, die liever anoniem wilde blijven. Ze vertelde me over haar #FuckAFan-wedstrijd in november. Ze is een nieuwkomer in de porno-industrie en had meer volgers nodig, dus ze was benieuwd hoe het zou gaan. Een ticket kostte 55 euro, en maar tien mensen mochten meedoen. Via privéberichten vroeg ze aan haar deelnemers om hun goede reviews op Adultwork te laten zien. Adultwork is een soort escortplatform dat, net zoals bij Airbnb, werkt met vertrouwde reviews. Één van hen was Roddy. Hij wilde wel even met mij praten via Twitter.

“Ik vond het heel leuk dat ik had gewonnen,” zei hij in een privébericht. Hij vertelde me dat hij de pornoster al maanden volgde op social media.

Hij verwees me naar haar account op OnlyFans (een soort pay-for-play Snapchat waar volgers expliciete updates ontvangen van hun zelfgekozen pornosterren). Daar kon ik een video van hem zien waarin hij gepijpt wordt. Roddy’s gezicht komt niet in beeld.

Toen ik de voor de hand liggende vraag stelde – was hij soms te nerveus op met zijn toeter op beeld te verschijnen? – werd het interessanter. Dit was namelijk niet de eerste keer dat Roddy gefilmd werd. Sterker nog, hij gaf toe dat hij zelf amateurporno maakt. Desondanks onderstreepte hij dat de wedstrijd echt was. Hij had geld betaald om mee te doen, en werd op willekeurige wijze uitgekozen.

Roddy voldoet misschien niet aan het plaatje van de starstruck-fan die opeens in de pornowereld terecht komt, maar dat was ook te verwachten. Hoewel pornosterren natuurlijk snel een heleboel volgers kunnen krijgen, is de kans klein dat die volgers ook met hun gezicht op camera willen komen.

Sasha Paige

Vorige week organiseerde de zelfbenoemde ‘shemale escort’ Sasha Paige uit Manchester haar eerste wedstrijd. Ze produceert fetisjporno en in deze wedstrijd gaf ze fetisjisten de kans om te figureren in één van haar video’s. De deelnemers moesten van tevoren via een formulier instemmen met dat ze gefilmd zouden worden. “Als ze onherkenbaar in beeld willen, kunnen ze een masker opzetten,” zegt ze.

Dus, is het echt waar? Bestaat #FuckAFan echt? Hoe dieper ik groef en zowel pornosterren uit Groot-Brittanië als de Verenigde Staten sprak, hoe meer ik ervan overtuigd werd dat het bestaat. Toch is er een belangrijke kanttekening: de mensen die ik gesproken heb, hadden allemaal al ‘ns eerder seks gehad voor geld.

En da’s ook geen verrassing te noemen. Een van de grote veranderingen die nu plaatsvindt in de pornoindustrie, is de vervagende grens tussen porno en escort. Dat komt met name door social media die het voor pornosterren toegankelijk maken om contact te maken met hun fans en klanten, op een veel makkelijkere, en veiligere manier.

De belangrijkste ongeschreven regel achter #FuckAFan? Als je meedoet met zo’n wedstrijd, krijg je als amateur de kans om je favoriete pornoster te neuken voor een veel lagere prijs, maar je wordt wel gefilmd. In ieder geval een deel van je lichaam. Die beelden worden weer gebruikt voor marketing, en die techniek lijkt prima te werken.

“Volgens mij vonden mijn fans de scène waarin ik hem pijp heel geil,” zegt de actrice waarmee Roddy seks had. Ze vertelt dat ze er enorm baat bij heeft gehad en uitkijkt naar de volgende keer. Dat geldt ook voor haar volgers, want ze heeft er in een paar maanden vijfduizend bijgekregen.

De verliezende deelnemers blijven echter niet met lege handen achter. De actrices die ik sprak gaven bijvoorbeeld spullen weg via OnlyFans. De tweede plaats wordt soms ook beloond. Iemand die van Roddy verloor, kreeg haar gedragen slipjes.

Wat je er ook van vindt, #FuckAFan is een interessant fenomeen om te onderzoeken. De afstand tussen pornosterren en hun publiek wordt steeds kleiner. Vroeger waren pornosterren onbereikbaar, een fantasie. Maar tegenwoordig kunnen succesvolle actrices direct contact opnemen met hun fans. Het doel is om een vertrouwensband en intimiteit op te bouwen met hun fans, net zoals influencers en vloggers dat doen met hun volgers. En waar mogelijk wordt dat omgezet in geld.

Het concept blijkt te werken. Twee actrices hebben me verteld dat hun wedstrijden binnen een paar dagen waren uitverkocht. Anderen zijn zelfs benaderd door collega’s die het ook willen proberen. Voor alle Roddy’s in deze wereld: de toekomst wordt uitstekend.