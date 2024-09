Het idee dat je met ‘power poses’ meer zelfvertrouwen krijgt is ontkracht

In 2010 publiceerde een groep onderzoekers een artikel waarin ze beweren dat een krachtige lichaamstaal, of zogenaamde “power poses”, zelfvertrouwen kan stimuleren en voor een soort aura van macht kan zorgen.

Dit blijkt nu onzin, maar dat was toen nog niet duidelijk.

Het onderzoek werd in de wereldwijde wetenschappelijke pers direct opgevoerd als een grote doorbraak en een van de onderzoekers, psycholoog Amy Cuddy, hield er een populair-wetenschappelijke carrière aan over. In 2012 gaf ze een TED Talk over power poses, een van de best bekeken ooit. Vorig jaar publiceerde ze nog Presence, een boek over de kracht van lichaamstaal, en ze geeft lezingen op de Harvard Business School.

Maar Dana Carney de hoofdauteur van de power pose-paper, plaatste afgelopen zondag een stuk op de website van Berkeley, de Universiteit van Californië. Daarin verwierp ze haar eerdere onderzoek volledig. “Ik geloof niet dat de effecten ‘power poses’ echt zijn,” schrijft Carney. “Bovendien raad ik anderen af om nog verder onderzoek te doen naar ‘power poses’

Carney wil echter niet dat de eerdere paper teruggetrokken wordt. Dat zei ze tegen Retraction Watch, een website die bijhoudt welke wetenschappelijke artikelen worden teruggetrokken, toen een onderzoek in 2015 haar resultaten niet kon nabootsen. Dat was volgens haar gewoon hoe normale, goede wetenschap functioneert.

Eerder gaf Carney echter ook toe dat haar onderzoek uit 2010 erg gebruikelijke methoden had toegepast om aantrekkelijke resultaten te krijgen, waaronder “P-hacking” bijvoorbeeld (de krenten uit de pap) en het elimineren van uitschieters.

“Redelijke en gerespecteerde mensen zijn het misschien niet met mij eens, maar toen nieuwe studies andere resultaten lieten zien, raakte ik overtuigd dat mijn onderzoek niet deugde,” Schreef Carney in een email.

“Dat wil niet zeggen dat we alle literatuur met oncontroleerbare resultaten kunnen intrekken, want daar bestaat er zijn gewoon té veel van,” zei Adam Marcus van Retraction Watch in een interview. En inderdaad: vorig jaar publiceerde het project ‘Open Science Collaboration’ een artikel waarin stond dat minder dan de helft van alle psychologiestudies reproduceerbaar zijn.

“Dit is een goed voorbeeld van data die te zwak is om gepubliceerd te worden”

Toen we Carney vroegen waarom haar paper – ondanks de toegegeven en destijds veelgebruikte methodische fouten – niet ingetrokken moet worden, schreef ze dat ze daar allemaal achteraf pas achter kwam.

“Je komt er later pas achter dat je die fouten hebt gemaakt” schreef ze. “Het is nu duidelijk dat p-hacken, toen een geaccepteerde werkwijze, eigenlijk niet wetenschappelijk is.”

Carney wilde geen commentaar geven op Cuddy’s blijvende bejubeling van power posing. “Ze is het wellicht niet met mij eens.” Cuddy zelf heeft niet gereageerd op ons verzoek om commentaar.

Maar Marcus had wel een duidelijke mening over Cuddy:

“Twee woorden: Dr. Oz, nou ja- nog twee dan: Donald Trump”

“Mensen geloven helaas wat ze willen geloven, ondanks aanwijzingen die het tegendeel bewijzen,” zegt hij.”De meeste mensen zijn wetenschappelijk ongeletterd. Dat betekent dat we de ideeën omarmen die we al kennen, en de feiten die ons wereldbeeld ontkrachten (in dit geval het waanbeeld dat we ons gevoelsleven totaal in de hand hebben) vaak niet eens tot ons doordringen.”