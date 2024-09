20 x kunst met wattenstaafjes

Beeld met dank aan Max Siedentopf

Het wattenstaafje kan voor alles worden gebruikt, maar ironisch genoeg gebruiken de meesten van ons het juist voor datgene waar de meeste dokters van zeggen dat we het er niet voor moeten gebruiken: onze oren schoonmaken.

Max Siedentopf ziet het wattenstaafje niet alleen als een functioneel dingetje, maar ook als iets dat artistiek kan worden ingezet. Siedentopf is de oprichter van Ordinary, een kunstmagazine dat iedere maand een nieuw alledaags voorwerp in het zonnetje zet door het tot kunst te verheffen. Eerder zagen we al kunstwerken van plastic bestek en schuursponzen. Voor de nieuwste editie is het wattenstaafje de muze. Twintig kunstenaars kregen van Siedentopf een zootje wattenstaafjes opgestuurd met de vraag om er wat leuks van te maken. Het resultaat is onder andere een indrukwekkende Eiffeltoren volledig opgebouwd van wattenstaafjes en oorsmeer als bindmiddel, en een schattig vogelhuisje van grote plukken watten. “Normaal gesproken geven mensen heel weinig om wattenstaafjes,” vertelt Siedentopf aan The Creators Project. “Wij vinden dat zonde. Dus vroegen we een aantal fantastische kunstenaars of ze iets speciaals konden maken van het alledaagse.”

Annegien van Doorn, AKATRE, meatwreck en Mauricio Alejo zijn een aantal van de kunstenaars die hebben meegewerkt. Het magazine vol wattenstaafjeskunst is vanaf nu online en in de betere boekhandel verkrijgbaar. Je krijgt er gelijk een paar wattenstaafjes bij om zelf creatief mee aan de slag te gaan. Alles is geoorloofd, zolang je ze maar niet in je oren stopt.

meatwreck

Annegien van Doorn

Slinkachu

Lonneke van der Palen

Ga naar de website van Ordinary voor meer kunst over alledaagse dingen.