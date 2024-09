De professionele snowboarder die eten bezorgt op de piste

Sinds het begin van het winterseizoen vlieg ik op mijn snowboard de pistes van Serre-Chevalier af met een koeltas, om broodjes te brengen naar skiërs. Wintersporters die, in plaats van ergens in een rij gaan staan om een panini te kopen, willen lunchen waar ze zich op dat moment bevinden. Eigenlijk kan je mij en mijn collega de Deliveroo-guys van de skipiste noemen, met als enige verschil dat wij de broodjes zelf maken met streekproducten.

Het plan was zorgen dat skiërs en snowboarders eens iets anders kunnen eten. Als je beslist om op de piste te picknicken, brengen wij je een kwaliteitsproduct. Je bent toch niet helemaal naar de bergen gekomen om elke dag hetzelfde erbarmelijke broodje in je mond te stoppen? Kijk om je heen: de hemel is blauw, je bent omringd door rotsen en bergen en je enige doel is sporen trekken in de kraakwitte sneeuw. Bederf die perfectie niet met zompig brood.

We besloten dat het hoog tijd was de lunchpakketten van wintersporters aan te passen aan de schoonheid en perfectie van de bergen. We werken daarom samen met kaasboeren uit het dorp en we gebruiken alleen lokaal vlees. Ik bedoel, mensen reizen zo ver om naar ons dorpje te komen, dan moeten ze toch ook wat ontdekken van de lokale keuken? Wie heeft al gerookt lamsvlees geproefd? Dat van ons is lamsgebraad, gerookt boven eiken- en beukenhout. Gooi daar wat lokale kaas bij, en voilà, een gewone snack wordt een hoogstaand broodje dat zo lekker is dat je er in je blote knietjes voor in de sneeuw zou gaan zitten.

Tot tien jaar geleden was ik professioneel snowboarder. Nadat ik de halve planeet bezocht om in halfpipes te stunten, liep ik door een schouderblessure op de valreep mijn kwalificatie voor de Olympische Spelen in Salt Lake City mis. Heel zuur, maar het was tijd om iets anders te doen met mijn leven. Nu kun je je afvragen hoe een voormalig professioneel snowboarder een broodjesbezorger werd. Dat valt heel simpel uit te leggen.

Eerst was ik een tijdje snowboardleraar en daarna begon ik een eigen bedrijfje om snowboardles te geven aan jonge kinderen. Dit jaar wilde ik wat anders, dus ik lanceerde met mijn zakenpartner en drie vrienden Easy Vallée, om allerlei diensten aan te bieden die het leven van vakantiegangers hier gemakkelijker zou maken, maar op zo’n manier dat ik genoeg tijd kan doorbrengen op de piste.

Afhankelijk van het aantal bestellingen vragen we jongeren uit de buurt om te helpen bezorgen. Zo verdienen ze een extra centje en ze kunnen na de levering gratis snowboarden of skiën.

We vroegen ons af wat er ontbrak in onze vallei en de conclusie vormde zich gemakkelijk. Vrienden zeiden dat er voornamelijk een tekort was aan allround diensten: in steden zijn mensen gewend om alles binnen handbereik te hebben, wanneer ze maar willen. In de bergen heb je dat niet. Voornamelijk qua eten: je bent vooral bezig met je skimateriaal voorbereiden, en als je dat allemaal geregeld hebt, heb je geen zin of tijd meer om na te denken over de lunch. Het leek dus logisch om broodjes te leveren op de pistes. We brengen overigens niet alleen broodjes, we hebben ook gegrild vlees. In het dorp staan twee barbecues die gratis gebruikt mogen worden.

Zo werkt het praktisch: klanten plaatsen van tevoren een bestelling, we maken de maaltijden en brengen ze op het afgesproken tijdstip naar een van onze vijf afhaallocaties op de berg. Afhankelijk van het aantal bestellingen vragen we jongeren uit de buurt om te helpen bezorgen. Zo verdienen ze een extra centje en ze kunnen na de levering gratis snowboarden of skiën. Voor de bezorgers op ski’s is het niet zo’n probleem om de piste op te gaan met een lichte maar hele stevige koeltas op de rug, maar voor snowboarders ligt dat een beetje anders. Snowboarders vangen veel meer wind door die tassen, dus dat is iets moeilijker. Maar goed, er is nog niks verkeerd gegaan: de bestellingen zijn altijd in z’n geheel aangekomen.

Natuurlijk is dit nog maar het begin van het seizoen. We krijgen nog geen honderden bestellingen binnen. Ik verwacht dat het aantal bestellingen in de voorjaarsvakantie flink omhoog zal gaan, we zullen waarschijnlijk ook voor grotere groepen lunchpakketten maken, voor bijvoorbeeld evenementen. Daarom heb ik nu een prototype ontwikkeld: een opvouwbare kofferbak van 140 liter op een snowskate. Als de bestelling geleverd is, hoef ik alleen de koffer op te vouwen en rijd ik zo weg met de snowskate onder mijn arm. Dat zal gemakkelijker zijn dan drie skiërs op pad sturen met rugtassen vol worst, maïskolven en lamskoteletten!

Zoals verteld aan Maxime Brousse.