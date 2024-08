De psychologische trucs die de Navy SEALs gebruiken om hun angst te overwinnen

De Navy SEALs (een afkorting voor Sea, Air, Land) zijn de ultieme elitetroepen in elke mogelijke situatie. Het onofficiële motto van de SEALs is “ T he only easy day was yesterday ” en dat maken ze meer dan waar. Niettemin zijn zelfs deze supersoldaten menselijk. Ook zij vallen af en toe terug op een aantal psychologische trucs om de gigantische uitdagingen die ze tegemoet komen te weerstaan en niet in hun camouflagebroek te poepen.

In de praktijk kunnen de overlevingsadviezen van de SEALs echter ook door ons, minder heroïsche mensen, worden gebruikt. Het omgaan met je angst wordt geregeld in je hersenen door de amygdala. Dit is het hart van het limbische systeem en het angstcentrum van onze hersenen. De amygdala controleert ons vluchtinstinct, onze agressie en gevoelens.

Zodra we in een levensbedreigende situatie terecht komen antwoordt de amygdala met een instinctieve impuls, lang voordat de frontaalkwab en de prefrontale cortex de situatie kunnen inschatten. Om deze diepgewortelde angsten in controle te houden en ze te ontwijken in een gevaarlijke situatie gebruiken de SEALs de zogenaamde Big Four – de vier beste psychologische technieken om om te gaan met paniek situaties.

Er is altijd rust in de ogen van een SEAL. Beeld: Wikimedia, US Navy

Veel kleinere uitdagingen, zoals presentaties geven, kunnen ook de amygdala triggeren. Dat komt omdat de vrees om afgewezen te worden een van de meest diepgewortelde angsten van de mens is. Je bent in staat om die instinctieve hersenprogrammering te omzeilen in bepaalde minder fortuinlijke situaties. Daarom geven we je hier een paar tips om mee te experimenteren.

Deze psychologische trucs bereiden je voor op de onoverkomelijkheden van het dagelijkse leven:

1. Houd je vast aan een gedachte

Denk aan een positieve en mogelijk emotionele ervaring. Het is het beste als het iets is dat in de nabije toekomst kan gebeuren. Je moet terug kunnen vallen op deze voorstelling in een moeilijke situatie. Die gedachte is als een anker op een wilde zee.

Doordat de amygdala in stresssituaties als een gek impulsen aan het afvuren is, ontstaat er in je hoofd een chaos. Door intensief vast te houden aan een andere, innerlijk gedachte kan je je frontaalkwab er toe zetten orde te brengen in je mentale overuren en zo je amygdala te kalmeren.

Je frontaalkwab wordt beschouwd als het meest menselijke gedeelte van je hersenen en wordt ook wel eens gekarakteriseerd als het orgaan van de beschaving. In moeilijke situaties denken de SEALs daarom vaak aan familie, vrienden, religie of andere belangrijke zaken in hun leven

2. Automatisering door mentale training

Deze tweede mentale trainingsmethode waar de SEALs op vertrouwen staat ook wel bekend onder de term ‘visualisatie’. Bij deze methode is het de bedoeling situaties die je gaat uitvoeren niet alleen fysiek, maar ook mentaal, zo vaak mogelijk te herhalen. Op deze manier ga je je taken automatisch uitvoeren. De techniek wordt ook veel toegepast door atleten. Tijdens het oefenen van hun sprint of sprong herhalen ze deze actie niet alleen zo vaak dat ze hem wel slaapwandelend uit te kunnen voeren, maar vooral om het exacte proces tot in het kleinste detail in hun hoofd te krijgen.

Voor mensen die niet dagelijks gijzelaars moeten bevrijden als de Navy SEALs zijn er ook andere visualisaties die interessant zijn. Sollicitatiegesprekken, publieke speeches en zelfs efficiënt winkelen kan makkelijker worden op deze manier.