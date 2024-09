De puinhoop die meer dan 80 bands dit weekend in Paradiso achterlieten

Vooraf leek het een onmogelijk plan: meer dan tachtig bands laten spelen in 24 uur tijd. Paradiso ging er dit weekend speciaal een etmaal lang voor open, voor het eerst in de geschiedenis van de zaal. Het ging niet zomaar om wat bands. Met het initiatief genaamd Van Onderen brachten drie figuren – Koen ter Heegde van Subroutine, Marijn Westerlaken van Geertruida/Blip en Marcel van Schooten van Smikkelbaard – de beste bands uit de underground bij elkaar om ons, achteloze muziekliefhebbers, in te laten zien dat er in Nederland zoveel meer moois bestaat dan alleen De Staat, Kensington en Jett Rebel. Bands waar je een beetje je best voor moet doen om ze te leren kennen.

Chaos bleef uit. Sterker: met een haast onmogelijke line-up verliep alles opvallend gesmeerd. Indiebands, experimentele bands, noisebands, punkbands, en elektronische acts speelden in een moordend tempo achter elkaar. Van debutanten tot aan de oudgedienden van The Ex, die het beste optreden gaven.

Videos by VICE

Maar ook Nouveau Vélo, Blue Crime, The Homesick, Hunter Complex en Glice leken beter dan ooit te spelen. Geen idee hoe het kwam. Misschien omdat het publiek voor het eerst uit duizend in plaats van tien man bestond. Er was bovendien een ongekende trots voelbaar in Paradiso. Met goed recht vierden al die tachtig bands en organisaties, labelmensen en boekers de huidige status van de underground. Voor iedereen die binnen was leek Amsterdam vierentwintig uur lang het epicentrum van de muziekwereld. Dat de rest van Nederland nauwelijks iets van de avond meekreeg, daar zou niemand zich iets van aan moeten trekken.

Uiteindelijk lieten al deze bands en het publiek op zondagochtend een aardige puinhoop achter, en een klein groepje verlepte mensen die het tot het einde toe hadden volgehouden. Zoals eerder gezegd: je moet er iets voor overhebben om de underground te kunnen doorgronden. Bekijk hieronder hoe 24 uur nonstop optredens in Paradiso eruit zag. Alle foto’s zijn gemaakt door Tim Ditzel.