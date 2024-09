De puinhoop die meer dan 80 bands dit weekend in Paradiso achterlieten

Vooraf leek het een onmogelijk plan: meer dan tachtig bands laten spelen

in 24 uur tijd. Paradiso ging er dit weekend speciaal een etmaal lang

voor open, voor het eerst in de geschiedenis van de zaal. Het ging niet

zomaar om wat bands. Met het initiatief genaamd Van Onderen brachten

drie figuren – Koen ter Heegde van Subroutine, Marijn Westerlaken van

Geertruida/Blip en Marcel van Schooten van Smikkelbaard – de beste bands

uit de underground bij elkaar om ons, achteloze muziekliefhebbers, in

te laten zien dat er in Nederland zoveel meer moois bestaat dan alleen

De Staat, Kensington en Jett Rebel. Bands waar je een beetje je best

voor moet doen om ze te leren kennen.

