De PvdD kiest van alle partijen al jaren het meest consequent voor jouw privacy

De Partij van de Dieren wordt op Wikipedia en ietwat gemakzuchtig in veel nieuwsberichten nog vaak een one-issue partij genoemd, want ja: ‘Partij voor de Dieren’.

Het is vanwege de naam – en berichten dat de partij een verbod op dierentuinen wil – misschien niet zo gek is dat mensen denken dat Thieme en co. alleen maar belangstelling hebben voor dierenwelzijn, maar dat is onterecht.

Dat werd gisteren weer duidelijk toen de website Privacy Barometer een overzicht publiceerde van het stemgedrag in de Tweede Kamer als het aankomt op privacy. Daaruit blijkt dat regeringspartijen PvdA en VVD, en het CDA het meest en het ingrijpendst hebben gekozen voor verdere inbreuk op privacy.

