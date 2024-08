De raarste dingen die gierige Nederlanders uithalen voor gratis eten en drank

Na een nacht flink zuipen tijdens een vakantie in Mallorca moest ik een panini met mozzarella bemachtigen – er is geen beter katervoedsel dan kaas. Het broodje zag er heerlijk uit en ik verwachtte bij mijn eerste hap een mond vol gesmolten kaas en koolhydraten. Maar ik proefde alleen maar sponzige groenten die smaakten naar boomschors. Dit bossige aroma kwam uit twee blauw-groen-beschimmelde plakken tomaat. Niet lang daarna verdween het kleine beetje voedsel in mijn maag samen met de cocktails van de avond ervoor in de ook al blauw-groen uitgeslagen wc van het barretje.

Natuurlijk kregen we korting op onze maaltijd, maar toch vond ik het lastig om dat te vragen. Ik voelde me echt bezwaard. Maar er zijn heel wat Nederlanders die geen last van gêne hebben. Zij hangen de gekste verhalen op om wat euro’s te besparen of om helemaal niet te hoeven betalen. MUNCHIES sprak met horecamedewerkers over gasten met vreemde smoesjes, een trio voor een nacht gratis drank en een moeder die haar dochter aanbiedt in ruil voor een schaal baklava.

Videos by VICE

Lees verder op Munchies